Nokia: ufficiali gli smartphone low cost Nokia C110 e Nokia C300

HMD Global ha omaggiato il mercato americano di due smartphone low cost, i Nokia C110 (99 dollari) e Nokia C300 (139 dollari), che presentano un buon rapporto tra qualità e prezzo e buone specifiche, risultando ideali per chi cerca dispositivi efficienti e senza pretese.

Nokia C110 è uno smartphone con uno schermo LCD da 6,3 pollici, con risoluzione HD+ e notch a goccia d’acqua. La fotocamera davanti si ferma a 5 megapixel mentre, dietro, uno square annovera un Flash LED e un sensore mono, principale, da 13 megapixel. Il chipset di questo smartphone è il MediaTek Helio P22, coadiuvato da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage, espandibile via microSD. Il telaio in policarbonato, impermeabile secondo lo standard IP52, monta una batteria da 3.000 mAh che si carica tutt’altro che rapidamente, a 5W via microUSB.

Provvisto di un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari, il Nokia C110 ha come sistema operativo il vecchio ma non troppo, e rodato, Android 12.

Il Nokia C300, sempre impermeabile contro gli schizzi d’acqua secondo lo standard IP52, ha un display LCD da 6,52 pollici, ancora con la risoluzione HD+ e un notch a goccia d’acqua, secondo un rapporto d’aspetto a 20:9 e con una luminosità di picco di 450 nits. In tema di fotocamere, le cose migliorano rispetto al C110: davanti c’è una selfie camera da 8 megapixel mentre dietro si arriva a un assetto da tripla fotocamera. Il sensore principale rimane da 13 megapixel ma, dietro, ci sono anche due sensori ausiliari da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Nokia C300 impiega un chipset Snapdragon 662, che nella fattispecie è sostenuto sempre da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage, ampliabile via schede microSD. Ancora dotato di un mini-jack da 3.5 mm, provvisto del Bluetooth 5.0 e di un sensore di impronte digitali posto di lato, questo smartphone ha una batteria da 4.000 mAh caricabile rapidamente a 10W via microUSB Type-C. Il sistema operativo rimane Android 12.