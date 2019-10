Motorola One Macro: ufficiale il mediogamma per gli amanti degli ingradimenti

Da qualche settimana, ormai, si parlava di un nuovo arrivo, nella famiglia di smartphone Motorola One, solitamente popolata di buoni medio-gamma (es. One Vision, e One Action): qualcosa, in effetti è successo, ma grazie al nuovo Motorola One Macro, che porta in listino un briciolo di fascia entry level, con qualche chicca a beneficio dei fotografi non professionisti.

Motorola One Macro si presenta in un abito da sera “Space Blue” (157.6 x 75.41 x 8.99 mm, per 186 grammi), col frontale che, nonostante il waterdrop a V per la selfiecamera (8 megapixel, f/2.2), mette in campo un display Max Vision HD+ (270 PPI) da 6.2 pollici, in assetto panoramico 19.5:9, esteso sull’82% della superficie complessiva coinvolta.

Il retro, schierato al centro un oblò per la scansione delle impronte, allinea a sinistra una triplice fotocamera, con un curioso assetto: quest’ultima, capace di girare video FullHD a 60fps, o rallenty a 120 fps, principia con un solitario modulo macro da 2 megapixel (f/2.2, 1.75 micron) capace di ingrandimenti a 2 cm di distanza (ovvero a meno d’un pollice).

Volendo optare per uno zoom digitale classico, essendo mancante un obiettivo telescopico, si può contare, nel semaforo verticale sottostante, sul modulo principale, da 13 megapixel (f/2.0, 1.12 micron, autofocus laser e messa a fuoco via rilevamento fasico), che soprapponediverse foto ad elevata risoluzione. Completa l’asset fotografico anche un modulo per la profondità, da 2 megapixel (f/2.2, 1.75 micron), per l’effetto Bokeh.

La presenza di 4 GB di RAM è adeguata a un buon multi-tasking, mentre lo storage, fermo a 64 GB, può guadagnare ulteriori 512 GB, rinunciando però alla seconda schedina del Dual SIM ibrido con 4G VOLTE: il processore scelto è un octacore (2.0 GHz) MediaTek, l’Helio P70, costruito a 12 nanometri e messo in coppia con la GPU Mali-G72 MP3.

Il rivestimento spash resistant (resistenza agli schizzi), IPX2, del Motorola One Macro offre adeguato riparo sia alla batteria da 4.000 mAh (un paio di giorni d’autonomia in uso blando), caricabile via microUSB 2.0 Type-C a 10W (con caricatore analogo compreso), che alle connettività, comprensive di Wi-Fi n, Bluetooth 4.2 LE, GPS (A-GPS, BDS, Galileo e Glonass), e jack da 3.5 mm con Radio RM. Come nel rivale Redmi 8, presentato più o meno nelle stesse ore, non si ravvisa la presenza d’un modulo NFC per i pagamenti contactless.

Attualmente, il Motorola One Macro, gestito da Android Pie (ma con 2 anni di sicurezza garantiti e l’update a Ten dietro l’angolo), è prezzato, tasse escluso e in base al cambio attuale, a pressappoco 128 euro (9.999 rupie), con l’effettivo prezzo europeo che sarà comunicato in occasione del lancio globale, fissato per il 24 Ottobre.