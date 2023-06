Maimang A50 5G: il nuovo smartphone di China Telecom con fotocamera da 50 MP

China Telecom ha annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovo smartphone 5G, il Maimang A50 5G. Si tratta di un modello di fascia media che potrebbe essere la versione per i clienti finali del già noto Huawei Enjoy 50z, presentato lo scorso anno.

Il Maimang A50 5G presenta un design simile a quello del Huawei Enjoy 50z, con una fotocamera posteriore a semaforo e un display forato sul davanti. Lo schermo è un LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il sensore di impronte digitali è posto sul lato destro del frame. Sotto la scocca, troviamo un processore octa-core sconosciuto (si ipotizza che si tratti del Kirin 710A di Huawei), affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 256 GB.

La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge da 22,5W.Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Maimang A50 5G vanta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e apertura focale f/1.8, una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, ha una risoluzione di 5 MP e apertura focale f/2.4.Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia EMUI 10.1, personalizzata per China Telecom.

Lo smartphone supporta le connettività dual SIM, 4G/5G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5, GPS (A-GPS/GLONASS/BeiDou) e jack audio da 3,5 mm. Il Maimang A50 5G sarà disponibile in Cina dal 15 giugno in tre colorazioni: nero, blu e bianco.

Il prezzo sarà di 2.199 yuan (circa 280 euro) per la versione da 6/128 GB e di 2399 yuan (circa 305 euro) per quella da 8/128 GB. Si tratta di uno smartphone interessante per chi cerca un dispositivo economico ma con buone prestazioni e una fotocamera da 50 MP. Non sappiamo se arriverà anche in Europa con un altro nome.