L’Unione Europea impone le batterie rimovibili nei dispositivi elettronici

Molti di noi hanno ancora in mente i tempi in cui le batterie dei telefoni si potevano cambiare senza attrezzi particolari e mani esperte: era sufficiente togliere il coperchio.

In seguito, i produttori hanno optato per trasformare gli smartphone in blocchi monolitici pieni di colla, beneficiando così i centri assistenza e se stessi, perché molti consumatori preferiscono acquistare uno smartphone nuovo vendendo quello vecchio anziché sbattersi con la sostituzione della batteria nel servizio e girare con un modello “datato” per un altro anno. Questa tendenza malsana è stata contrastata dal Parlamento europeo all’inizio del 2020, in parte sulla base di dati allarmanti sui volumi in crescita annuale di rifiuti elettronici.

Tuttavia, bisognerà aspettare il 2027: l’Unione Europea ha concesso ai produttori un margine di tempo per prepararsi. E ora, più di tre anni dopo, l’iniziativa è sfociata in una legge adottata ufficialmente dalla maggioranza dei parlamentari (587 voti a favore e 10 contrari). Secondo il documento, ora tutta l’elettronica deve essere progettata in modo tale che i consumatori possano facilmente rimuovere e sostituire le batterie da soli senza strumenti aggiuntivi.

Con l’Unione Europea che ha imposto con successo ad Apple di abbandonare il connettore Lightning obsoleto a favore dell’USB-C universale, non c’è dubbio che ci aspetta una rinascita degli smartphone con cover estraibili. Forse, è inutile che i cinesi si lascino così trasportare dai pannelli di plastica realizzati in ecopelle? E tutto a vantaggio dell’ambiente, che negli ultimi anni è diventato di moda coprire la sua voglia di super profitti sulla vendita di accessori e nuovi smartphone invece di sostituire le batterie con quelle vecchie.

Ma quali sono i vantaggi degli smartphone con batteria estraibile? Innanzitutto, si tratta di una scelta ecologica, perché riduce la produzione di rifiuti elettronici e il consumo di risorse. Inoltre, si tratta di una scelta conveniente, perché permette di prolungare la vita utile del dispositivo e di risparmiare sui costi di assistenza. Infine, si tratta di una scelta pratica, perché consente di avere sempre una batteria di riserva a portata di mano in caso di emergenza o di viaggio. Tuttavia, gli smartphone con batteria estraibile non sono privi di svantaggi. Ad esempio, possono essere meno resistenti all’acqua e alla polvere rispetto ai modelli sigillati. Inoltre, possono avere una capacità inferiore rispetto alle batterie integrate. Infine, possono essere più difficili da trovare sul mercato, visto che la maggior parte dei produttori punta su design più sottili e compatti.

Quali sono gli smartphone con batteria estraibile disponibili sul mercato? Tra i modelli più recenti e interessanti possiamo citare il Samsung Galaxy XCover Pro, uno smartphone robusto e impermeabile con una batteria da 4.050 mAh; il Fairphone 4, uno smartphone etico e modulare con una batteria da 3.040 mAh; il LG G5, uno smartphone innovativo e modulare con una batteria da 2.800 mAh.

L’LG V20, uno smartphone multimediale e potente con una batteria da 3.200 mAh. In conclusione, gli smartphone con batteria estraibile sono un’opzione ecologica e vantaggiosa per chi vuole avere più controllo sul proprio dispositivo e ridurre l’impatto ambientale. Tuttavia, bisogna tenere conto anche dei possibili svantaggi legati alla resistenza, alla capacità e alla disponibilità. Speriamo che la nuova legge europea possa incentivare i produttori a offrire più scelta e qualità ai consumatori.