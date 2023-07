L’iPhone 15 Pro Max sarà il più costoso e il più innovativo di sempre

Apple si prepara a lanciare la sua nuova serie di smartphone, l’iPhone 15, a settembre. Tra i quattro modelli previsti, il più atteso è l’iPhone 15 Pro Max, che sarà anche il più costoso mai realizzato da Apple, secondo un analista tecnologico. Si tratta di Jeff Pu, che lavora per Haitong International Securities, una società di investimenti con sede ad Hong Kong. Pu ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla serie iPhone 15 nel suo ultimo report di ricerca, tra cui il volume di produzione, l’aumento dei prezzi e le caratteristiche esclusive.

Secondo Pu, Apple ha intenzione di produrre in massa circa 84 milioni di unità di iPhone 15 per il secondo semestre del 2023, in linea con gli anni precedenti. I due modelli Pro, ovvero l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, saranno probabilmente i più richiesti nei primi mesi dopo il lancio.Pu ha anche affermato che l’iPhone 15 Pro Max avrà un prezzo di partenza superiore a quello dell’attuale iPhone 14 Pro Max, che costa Rs 1,39,900 in India.

Tuttavia, non ha specificato il prezzo esatto del nuovo modello. Una precedente fuga di notizie aveva suggerito che il prezzo medio di un dispositivo della serie iPhone 15 sarebbe stato di 925 dollari, ovvero 100 bigliettoni in più rispetto al prezzo medio attuale. Ma perché Apple sta aumentando il prezzo dell’iPhone 15 Pro Max? Secondo Pu, la ragione principale è la presenza di alcune funzionalità esclusive su questo modello, che non saranno disponibili sugli altri modelli della serie.

Una di queste funzionalità è la fotocamera teleobiettivo in stile periscopio con uno zoom ottico da 5x a 6x, che consentirà agli utenti di scattare foto e video da lontano con una maggiore qualità e dettaglio. Questa tecnologia richiede maggiore spazio all’interno dello smartphone e utilizza uno specchio o un prisma angolato per riflettere la luce verso una seconda lente e il sensore dell’immagine.Un’altra caratteristica esclusiva dell’iPhone 15 Pro Max sarà la batteria più grande, che offrirà una maggiore autonomia agli utenti. Tuttavia, questo significherà anche uno spessore maggiore per lo chassis del dispositivo, che potrebbe non piacere a tutti gli utenti.

Infine, Pu ha rivelato che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno una porta USB Type-C, la Dynamic Island e una cornice leggermente più curva. La Dynamic Island è una nuova tecnologia che permetterà agli iPhone di riconoscere oggetti e persone nell’ambiente circostante e offrire informazioni e funzionalità aggiuntive. In pratica, l’iPhone 15 Pro Max sembra essere il più costoso ma anche il più innovativo smartphone mai realizzato da Apple. Sarà interessante vedere come gli utenti reagiranno al suo lancio e se sarà in grado di giustificare il suo prezzo elevato.