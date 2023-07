Liberty Phone: il telefono da 2.200 dollari che sfida Android e iOS

Se siete alla ricerca di uno smartphone che vi offra il massimo della privacy e della sicurezza, forse vi interesserà il Liberty Phone, un dispositivo basato su Linux che costa ben 2.200 dollari. Si tratta di un progetto dell’azienda americana Purism, che si occupa di produrre hardware e software etici e rispettosi dei diritti degli utenti. Il Liberty Phone non ha nulla a che vedere con gli smartphone di lusso che si trovano sul mercato, come il Vertu o il Caviar.

Non è realizzato con materiali pregiati come oro, diamanti o pelle, ma con plastica e metallo. Il suo design è piuttosto semplice e anonimo, senza particolari elementi distintivi. Le sue specifiche tecniche sono altrettanto modeste, se confrontate con quelle dei top di gamma attuali. Il Liberty Phone monta un chipset quad-core NXQ, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, uno schermo IPS da 5,7 pollici con risoluzione HD (720p), una batteria removibile da 4.500 mAh con ricarica rapida da 18 W, una porta USB Type-C, un jack audio da 3,5 mm, una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una anteriore da 8 megapixel.

Allora, perché costa così tanto? La risposta sta nel software e nelle funzionalità di sicurezza che offre. Il Liberty Phone non usa Android né iOS, ma PureOS, una distribuzione Linux basata su Debian che garantisce il pieno controllo dell’utente sul sistema operativo e sulle applicazioni.

PureOS supporta anche la modalità desktop, che permette di trasformare il telefono in un computer collegandolo a uno schermo esterno. Inoltre, il Liberty Phone dispone di un interruttore fisico per disattivare la connettività wireless (Wi-Fi, Bluetooth, mobile) e i sensori (microfono, fotocamera, GPS), impedendo così eventuali tentativi di spionaggio o tracciamento. Il telefono è anche dotato di una crittografia end-to-end per le comunicazioni e i dati, e di un firewall per bloccare le connessioni indesiderate. Il Liberty Phone si rivolge quindi a una nicchia di utenti che vogliono proteggere la propria privacy e libertà digitale a tutti i costi, anche a scapito delle prestazioni e della compatibilità con le app più diffuse.

Si tratta di un telefono assemblato negli Stati Uniti, il che giustifica in parte il suo elevato prezzo dovuto ai costi di produzione più alti. Tuttavia, è difficile immaginare che il Liberty Phone possa avere un grande successo sul mercato, considerando che esistono alternative più economiche e affidabili per chi cerca uno smartphone sicuro e privato. Ad esempio, ci sono i telefoni Pixel di Google con Android stock e gli aggiornamenti garantiti per almeno tre anni, oppure i telefoni iPhone di Apple con iOS e il chip T2 per la crittografia dei dati. Inoltre, ci sono anche app e servizi che offrono una maggiore protezione delle comunicazioni e dei dati personali, come Signal, Telegram o ProtonMail. Insomma, il Liberty Phone sembra più un esperimento che un prodotto finito e competitivo. Forse solo i più appassionati di Linux o i più paranoici della privacy saranno disposti a spendere 2.200 dollari per acquistarlo.