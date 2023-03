Lenovo Legion Y900: ufficiale il tablet adatto a gaming e multimedialità

Nel panorama tecnologico si parla poco dei tablet, ma Lenovo continua a credere in questo settore, come dimostrato da lancio di un modello senza compromessi, portato sul mercato col nome di Lenovo Legion Y900.

Lenovo Legion Y900 ha un telaio in alluminio spesso 5,85 mm e con un peso di 735 grammi. Lungo il suo perimetro ci sono due porte microUSB Type-C col pulsante di accensione, nella zona centrale, che fa da scanner per le impronte digitali. La diagonale dello schermo, da 14,5 pollici, è applicata a un pannello OLED con risoluzione 3K a 3.000 x 1.876 pixel, molto luminoso (500 nits di picco), attento ai colori (DCI-P3 al 100%) e alla vista (attenuazione PWM a 1.920Hz). Tale pannello, con un refresh rate di 120 Hz, è certificato HDR10+ e Dolby Vision e supporta anche l’uso di una stilo.

Con l’interfaccia ZUI 15 applicata su Android 13 si interagisce anche mediante una cover con tastiera, in cui i tasti hanno 1.3 mm di corsa, ed è presente un ampio (87×49 mm) touchpad in vetro. La sezione multimediale principia con una selfiecamera da 13 megapixel mentre, dietro, vi è una rara dual camera: il sensore principale è da 13 megapixel e quello secondario è un ultragrandangolo da 5 megapixel. Lato audio vi sono 8 speaker JBL, divisi tra 4 per le frequenze medio-basse e 4 per quelle altre, con supporto complessivo al Dolby Atmos per una sonorità pienamente surround.

Un’altro degli elementi di pregio del tablet Legion Y900 di Lenovo è il chipset scelto, un MediaTek Dimensity 9000 che si avvale di 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X, e di 256 GB di storage UFS 3.1.

La batteria, enorme con i suoi 12.300 mAh di capacità, supporta la ricarica rapida cablata a 68W che, in 48 minuti, le fa recuperare l’80% di energia. Tra le connettività figurano soluzioni molto attuali e performanti, con un modulo per il Bluetooth 5.3 e il Wi-Fi 6E. Il tablet Lenovo Legion Y900 è già in vendita nella Cina Continentale, ove è prezzato per 5.999 yuan (809 euro) nell’unica configurazione disponibile, da 12+256 GB.