itel P40 e A60: smartphone low-cost con batterie da urlo

itel, un marchio di smartphone di proprietà di Transsion Holdings, ha lanciato due nuovi dispositivi in India: itel P40 e itel A60. Entrambi gli smartphone sono dotati di batterie capienti, display HD+ e fotocamere posteriori doppie. Inoltre, offrono anche la connettività 4G VoLTE e il supporto per la lingua indiana. Vediamo i dettagli di prezzo e specifiche di questi due modelli.

itel P40 è uno smartphone entry-level che costa Rs. 6.999 (circa 78 euro) in India. Il dispositivo ha un design semplice con una cornice in plastica e una cover posteriore rimovibile. Sul retro, ospita una doppia fotocamera da 8 MP + 0,3 MP con flash LED e un sensore di impronte digitali. Sul fronte, ha un display da 6,1 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) e un notch a goccia che contiene una fotocamera selfie da 5 MP.

Il telefono è alimentato da un chipset quad-core non specificato accoppiato con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica inversa tramite cavo OTG. Il sistema operativo è Android 11 (Go Edition) con l’interfaccia utente itel Vision UI personalizzata. Il telefono supporta anche la connettività 4G VoLTE, il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS, il jack per le cuffie da 3,5 mm e la radio FM.

itel A60 è uno smartphone di fascia media che costa Rs. 8.999 (circa 100 euro) in India. Il dispositivo ha un design simile a quello del P40, ma con una cover posteriore in vetro temperato che riflette la luce. Sul retro, ha una doppia fotocamera da 13 MP + 0,3 MP con flash LED e un sensore di impronte digitali. Sul fronte, ha un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e un notch a goccia che contiene una fotocamera selfie da 8 MP. Il telefono è alimentato da un chipset octa-core non specificato accoppiato con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10 W tramite porta USB-C. Il sistema operativo è Android 11 con l’interfaccia utente itel Vision UI personalizzata. Il telefono supporta anche la connettività 4G VoLTE, il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS, il jack per le cuffie da 3,5 mm e la radio FM.

Disponibilità. itel P40 e itel A60 saranno disponibili in India a partire dal 10 luglio nei colori blu scuro e verde acqua per il P40 e blu scuro e viola per l’A60. I telefoni saranno venduti tramite i canali online e offline del marchio.