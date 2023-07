iQOO Neo 7 Pro 5G: uno smartphone potente e veloce con una fotocamera da 50 MP

IQOO Neo 7 Pro 5G, il nuovo smartphone di punta della sussidiaria di Vivo, è stato lanciato in India con un prezzo di partenza di Rs. 39.990 (447,28 euro). Il dispositivo vanta un potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una ricarica rapida da 120 W e un chip di gioco dedicato.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730 è il primo chip a 4 nanometri di Qualcomm e offre prestazioni elevate e un’efficienza energetica migliorata. Il chip supporta anche la connettività 5G e il Wi-Fi 6E e le memorie LPDDR5 e UFS 3.1. Inoltre, il dispositivo è dotato di un chip di gioco dedicato chiamato IQOO Gaming Chip, che offre una migliore esperienza di gioco (sino 120 fps) con una latenza ridotta, una gestione termica ottimizzata e una personalizzazione delle impostazioni. C’è una camera di vapore da 4.013 mm quadrati per dissipare il calore.

Il dispositivo ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici, protetto da un vetro Schott Xensation Up, con una risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un campionamento del tocco a 1.200 Hz, 1.300 nits di luminosità massima, 8,00,00,00:1 di contrasto, 1.07 miliardi di colori, e il supporto allo spazio colore DCI-P3. Lo schermo supporta anche il HDR10+, l’Always on Display, e ha un sensore di impronte digitali integrato.

La fotocamera posteriore ha una configurazione a tre obiettivi con un sensore principale da 50 megapixel (Samsung GN5, f/1.88) “con stabilizzazione a livello di giunto cardanico“, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e un obiettivo macro da 2 megapixel. Sul retro, i video sono girati in 4K a 60 fps. La fotocamera anteriore ha un sensore da 16 megapixel per i selfie e le videochiamate, con i video girati a [email protected] L’app fotocamera supporta le modalità Panorama, Dual-View, notturna, e Sport. La sezione multimediale comprende anche due speaker stereo e un motore vibrazionale X-Axis Linear 4D.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 120 W, che promette di caricare il dispositivo dallo 0 al 100% in soli 25 minuti. Il dispositivo ha una porta USB Type-C, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, 12 bande a supporto del 5G e un emettitore per gli infrarossi (in alto). Il dispositivo gira su Android 13 con l’interfaccia utente Funtouch OS 13.

Il dispositivo è disponibile in due varianti di colore: Storm Black (in vetro AG nero) e Aurora Blue (similpelle arancione). L’iQOO Neo 7 Pro 5G ha un prezzo a partire da Rs 34.999 (391,69 euro) in India: nello specifico, con 8 GB + 128 GB si pagano 34.999 rupie (391,69 euro) e con 12 GB + 256 GB si pagano 37.999 rupie (425,36 euro).