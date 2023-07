iPhone SE 4: OLED o LCD? Il dilemma di Apple per il 2025

Apple potrebbe lanciare un nuovo iPhone SE di quarta generazione nel 2025, con un design “tutto schermo” e un display OLED. Questa è l’ipotesi avanzata dalla testata tech sudcoreana The Elec, che però precisa che la data di uscita è ancora molto incerta e che la decisione finale non è stata presa.

Il motivo della possibile posticipazione sarebbe legato ai problemi con il fornitore di display, la cinese BOE, che non riuscirebbe a soddisfare gli elevati standard di qualità richiesti da Apple. BOE è una delle aziende più economiche nel settore degli OLED, ma ha avuto spesso difficoltà a ottenere gli appalti della Mela, come nel caso dei futuri iPhone 15. iPhone SE 4 rappresenterebbe quindi una svolta importante nella storia della linea SE, che finora ha mantenuto vivo il design classico degli iPhone, con ampie cornici e il tasto Home con Touch ID.

Gli iPhone SE di prima, seconda e terza generazione hanno infatti ripreso le scocche degli iPhone 5, 6 e 8, aggiornandone solo le componenti interne. Con il quarto modello, invece, Apple potrebbe abbandonare definitivamente questo stile e adottare quello “tutto schermo” con notch, introdotto con iPhone X nel 2017 e ormai diffuso su tutta la gamma principale.

Questo significherebbe anche la fine del Touch ID sugli iPhone, almeno fino a quando non verrà integrato nel display, se mai accadrà. Tuttavia, non è detto che Apple scelga di usare un display OLED per il suo iPhone SE 4. Infatti, non tutti gli iPhone con notch hanno avuto questo tipo di pannello: gli iPhone XR e 11 (non Pro) hanno infatti montato un display LCD, più economico ma meno performante. Quindi, se i problemi con BOE persistessero, Apple potrebbe optare per un LCD anche per il suo SE 4, magari anticipandone il lancio al 2024.

In ogni caso, iPhone SE 4 si prospetta come un dispositivo interessante per chi cerca uno smartphone compatto, economico e aggiornato. Bisognerà però attendere ancora qualche anno per scoprire se e come Apple realizzerà questo progetto.