iPhone SE 4: il primo smartphone economico con il 5G di Apple?

Apple è nota per i suoi prodotti di alta qualità e dal design elegante, ma anche per i prezzi elevati che li accompagnano. Per questo motivo, molti utenti apprezzano la linea iPhone SE, che offre le prestazioni e le funzionalità di un iPhone a un costo inferiore. L’ultimo modello di questa serie, l’iPhone SE 2020, è stato lanciato lo scorso anno e ha riscosso un buon successo di vendite grazie al suo processore A13 Bionic, lo stesso dell’iPhone 11, e al suo schermo da 4,7 pollici con Touch ID.

Tuttavia, chi si aspettava un aggiornamento di questo dispositivo nel prossimo futuro potrebbe rimanere deluso. Secondo alcune indiscrezioni riportate da siti specializzati, il prossimo iPhone SE 4 non arriverà prima del 2025 e potrebbe essere il primo smartphone di Apple a integrare un modem 5G personalizzato.

Questo sarebbe il motivo principale del ritardo nella produzione del nuovo modello, che richiederebbe più tempo per lo sviluppo e il test del chip. Attualmente, Apple si affida a Qualcomm per fornire i modem 5G dei suoi iPhone 12 e iPhone 13, ma ha anche acquisito la divisione modem di Intel nel 2019 con l’intento di creare i propri componenti in-house. Questa mossa consentirebbe all’azienda di Cupertino di avere un maggiore controllo sulla qualità, sulle prestazioni e sui costi dei suoi dispositivi, oltre che di ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Tuttavia, realizzare un modem 5G personalizzato non è un’impresa semplice, e richiede anni di ricerca e investimenti. Secondo gli analisti, Apple non sarà in grado di lanciare il suo primo chip 5G prima del 2023, e lo riserverà inizialmente ai suoi modelli di punta. Solo successivamente, il modem 5G di Apple potrebbe arrivare anche sull’iPhone SE 4, che sarebbe quindi il primo smartphone economico dell’azienda a supportare la nuova rete. Oltre al modem 5G personalizzato, l’iPhone SE 4 potrebbe presentare altre novità rispetto al suo predecessore. Ad esempio, potrebbe avere uno schermo più grande da 5 o 6 pollici con notch e Face ID, una fotocamera posteriore migliorata con sensore LiDAR e una batteria più capiente. Il chipset potrebbe essere l’A15 o l’A16, a seconda dell’anno di lancio. Il prezzo dovrebbe rimanere comunque contenuto, intorno ai 500 euro.

Naturalmente, queste sono solo speculazioni basate su voci non confermate, e Apple potrebbe cambiare i suoi piani in qualsiasi momento. Per ora, gli utenti che cercano uno smartphone economico ma performante possono ancora optare per l’iPhone SE 2020, che rimane una valida alternativa agli Android di fascia media.