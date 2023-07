iPhone 15: batterie più grandi, ma non basta per garantire un’autonomia superiore

La serie iPhone 15, prevista per il lancio nel 2024, potrebbe includere batterie più grandi rispetto ai modelli iPhone 14, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla catena di fornitura. Tuttavia, non è scontato che questo si traduca in una maggiore durata della batteria, a causa di altri fattori che influenzano il consumo energetico.

Secondo un report dei colleghi di HWUpgrade, i quattro modelli di iPhone 15 avrebbero le seguenti capacità di batteria: iPhone 15 mini con 2.500 mAh (contro i 2.406 mAh dell’iPhone 14 mini), iPhone 15 con 3.200 mAh (contro i 3.095 mAh dell’iPhone 14), iPhone 15 Pro con 3.600 mAh (contro i 3.095 mAh dell’iPhone 14 Pro), iPhone 15 Pro Max con 4.400 mAh (contro i 4.352 mAh dell’iPhone 14 Pro Max). Questo significherebbe un aumento medio del 10% della capacità di batteria rispetto alla generazione precedente, il che potrebbe offrire una durata della batteria migliore del 10%, a parità di condizioni.

Tuttavia, come sottolinea il portale russo Mobiltelefon, ci sono altri elementi che incidono sul consumo energetico degli smartphone, come il processore, lo schermo, la connettività e le funzioni software. In particolare, si dice che la serie iPhone 15 adotti un processore A17 a 4 nanometri, che potrebbe essere più potente ma anche più energivoro dell’attuale A16 a 5 nanometri.

Inoltre, si prevede che gli iPhone 15 abbiano uno schermo OLED LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz, che potrebbe migliorare la fluidità delle immagini ma anche richiedere più energia per funzionare. Infine, si ipotizza che gli iPhone 15 supportino la connettività 5G mmWave in più paesi, il che potrebbe aumentare il consumo di dati e di batteria. Quindi, nonostante le batterie più grandi, non è detto che gli iPhone 15 abbiano un’autonomia superiore agli iPhone 14.

Tutto dipenderà da come Apple ottimizzerà il sistema operativo e le componenti hardware per bilanciare le prestazioni e l’efficienza energetica. Per ora, si tratta solo di voci e speculazioni, quindi bisogna attendere la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone per avere dei dati certi. Nel frattempo, se siete interessati agli attuali modelli di iPhone 14 (anche Pro), potete consultare le recensioni sul nostro sito.