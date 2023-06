Infinix Note 30i: il re della batteria e della fotocamera a basso costo

Se si sta cercando uno smartphone economico ma con buone prestazioni, si potrebbe essere interessati al nuovo Infinix Note 30i, un modello che offre una grande batteria da 5.000 mAh, una fotocamera posteriore da 64 megapixel e un display da 6,6 pollici.

Il Note 30i (X6716) è il successore del Note 10i, che era stato lanciato lo scorso anno dalla marca cinese Infinix, specializzata (quasi solo) in dispositivi di fascia bassa e media. Il nuovo modello ha un design simile al precedente, con una scocca in plastica e un modulo squadrato per le fotocamere posteriori. Il display è di tipo AMOLED, con una risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 px), un aspect ratio a 20:9 e una profondità colore a 8-bit. Il pannello, da 6.6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, un touch sampling di 180 Hz, che garantiscono una maggiore fluidità nelle animazioni e nei giochi, e 395 PPI di densità di pixel per pollice.

Nella parte superiore c’è un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.0), che supporta anche la modalità ritratto, i video a [email protected] 30fps e il riconoscimento facciale. Sul retro, il Note 30i ha una fotocamera principale (OmniVision OV64B) da 64 megapixel, con apertura f/1.69, autofocus PDAF e video sino al [email protected] 30fps. Accanto a essa ci sono una fotocamera per la profondità da .08 megapixel con apertura a f/2.0. Il terzo sensore è cieco. Non mancano diverse modalità, tra cui notturna, panorama, HDR e bellezza. Fonti rivelano che la sezione audio annoveri due stereo speaker con suono calibrato da JBL e certificato Hi-Res: c’è anche il mini-jack da 3.5 mm.

Il cuore del Note 30i è il chipset MediaTek Helio G85, un SoC octa-core con una frequenza massima di 2 GHz e una GPU Mali-G52. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4 (con estensione della RAM ad altri 8 GB) e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con l’interfaccia XOS.

La caratteristica più impressionante del Note 30i è la sua batteria da 5.000 mAh, che promette un’autonomia di oltre due giorni con un uso normale. La batteria supporta anche la ricarica rapida da 33 W, che permette di ricaricare il dispositivo in poco tempo (95% in un’ora). Il Note 30i ha anche una porta USB Type-C, l’NFC, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS, un sensore d’impronte laterale e la certificazione d’impermeabilità IP53.