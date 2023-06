Infinix Note 30 VIP: lo smartphone con display da 120Hz e fotocamera da 108MP in preordine a sorpresa

Infinix è un marchio di smartphone cinese che si sta facendo strada nel mercato russo con i suoi modelli economici e performanti. L’ultimo arrivato è il Note 30 VIP, uno smartphone di fascia media che offre caratteristiche da top di gamma, come il display AMOLED da 120Hz, il processore MediaTek Dimensity 8050 e la fotocamera principale da 108MP.

Il Note 30 VIP è il modello più vecchio della serie Note 30, che comprende anche il Note 30 Pro e il Note 30 Ultra, già disponibili in Russia. Tuttavia, il Note 30 VIP non ha nulla da invidiare ai suoi fratelli maggiori, anzi, in alcuni aspetti li supera. Il Note 30 VIP ha uno schermo da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una fluidità e una nitidezza delle immagini eccezionali. Lo schermo è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e ha un foro per la fotocamera frontale da 16MP.

Sotto la scocca, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 8050, un chipset octa-core da 6 nanometri che supporta la connettività 5G e offre prestazioni elevate e consumi ridotti. Il chipset è affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

La fotocamera posteriore del Note 30 VIP è composta da tre sensori: il principale da 108MP con apertura f/1.8, che consente di scattare foto dettagliate e luminose; il secondario da 2MP con apertura f/2.4, dedicato alla profondità di campo; e il terziario da 0.08MP, che funge da sensore AI per ottimizzare le impostazioni in base alla scena. La batteria del Note 30 VIP ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida via cavo a 68W, che permette di ricaricare lo smartphone in meno di un’ora.

Animato da Android 13 sotto l’interfaccia XOS, il Note 30 VIP dispone anche di connettività NFC, jack per le cuffie da 3.5 mm, radio FM e scanner di impronte digitali laterale. Il Note 30 VIP è disponibile per il preordine sul sito del rivenditore russo DNS in due colori: blu e nero. Il prezzo è di 29.999 rubli, circa 370 euro al cambio attuale. Le vendite inizieranno il 5 luglio, ma non si sa se lo smartphone sarà disponibile anche in altri paesi.