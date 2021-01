Il nuovo smartphone della Asus si focalizzerà sulla batteria

Il gaming non è più argomento solo per console e per computer. Negli ultimi tempi abbiamo visto uno spostamento di questo aspetto anche su mobile, causando la necessità d’intravedere la creazione e la produzione di dispositivi smartphone sempre più performanti, se non specializzati proprio nell’area del gaming.

La Asus dimostra una grande concorrenza nel settore. Inevitabilmente, dopo aver presentato il ROG Phone 2, doveva arrivare anche il ROG Phone 3. Il modello specializzato in ambito video ludico, viene rivoluzionato principalmente dall’ambito dell’autonomia, presentando una batteria in grado di garantire un’unità di 6000mAh. Tale autonomia è notevole al giorno d’oggi, ma ancora più notevole è la notizia che la Asus ha fatto trapelare sul prossimo ROG Phone 4, il quale presenterà un’autonomia ancora superiore.

Nella maggior parte dei casi, uno smartphone può presentare un’autonomia che si aggira sua un massimo di 5000mAh, tuttavia il discorso cambia quando si parla dei dispositivi dedicati al gaming. Tale aspetto è essenziale a causa del notevole consumo energetico del dispositivo quando esegue programmi più pesanti e impegnativi, e ciò implica la richiesta di un’autonomia più elevata affinché il dispositivo possa garantire un giusto tempo per ogni sessione di gaming.

Per quanto riguarda il ROG Phone 4, quest’ultimo presenta la stessa batteria utilizzata dalla casa di Taiwan, utilizzata ormai da tre generazioni consecutive. Oltre all’autonomia messa a disposizione, importante risulta anche la velocità di ricarica. Secondo Digital Chat Station, il device di ASUS supporterà la ricarica rapida cablata da 60, se non addirittura da 65 Watt. Ciò significherebbe una velocità di ricarica della batteria raddoppiata rispetto al precedente modello, il quale presentava un caricabatterie che consentiva una velocità di ricarica fino a 30W.

Nonostante l’innovazione per quanto riguarda la velocità di ricarica, quest’ultima risulterebbe comunque inferiore ai nuovi modelli che verranno presentati sul mercato, come ad esempio il Black Shark 4 e il Red Magic 6. Questi ultimi sarebbero in grado di supportare una ricarica super rapida a ben 120W. Nonostante questa specifica, l’autonomia della loro batteria risulterebbe comunque inferiore a quella del nuovo ROG 4, visto che più nello specifico si aggira sui 4500mAh.