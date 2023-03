Huawei presenta il medio-gamma Nova 10 Youth Edition

Ascolta questo articolo

Nonostante comprenda già i modelli Nova 10, Nova 10 Pro, Nova 10 SE e Nova 10z, la serie Nova 10 si è arricchita in Cina di un nuovo smartphone medio-gamma by Huawei, rappresentato dal modello Nova 10 Youth Edition.

Il nuovo Nova 10 Youth Edition misura 7,94 mm di spessore per 191 grammi di peso ed è cadenzato in due colori, ovvero in Magic Night Black e Ice Crystal Blue. Lungo il perimetro comprende il tasto di accensione che fa anche da scanner per le impronte digitali, e anche il mini-jack da 3,5 mm per collegarvi cuffie e auricolari cablati.

Frontalmente, si apprezza un display quasi senza cornici, piatto, formato da un LCD da 6,78 pollici risoluto in FullHD+, quindi a 2388 x 1080 pixel, secondo un refresh rate di 90 Hz, per una strizzatina d’occhio anche ai gamers. Questi ultimi potranno eseguire discreti frame rate per secondo con impostazioni medie sui giochi, gestiti dalla GPU Adreno 610, che viene portata in dote dal chipset octacore a 6 nanometri di litografia creato da TSMC nelle vesti del Qualcomm Snapdragon 680 4G.

Sempre in ambito multimediale, nel foro in alto al centro, si nota una selfiecamera da 16 megapixel mentre dietro il design a pillola “Star Ring” propone due anelli per i sensori principali, tra cui quello primario da 108 megapixel e quello secondario da 8 megapixel per l’ultragrandangolo. Nel mezzo, ai lati del Flash LED, ci sono due sensorini da 2 megapixel che, come si puà immaginare, sono rispettivamente uno per le macro e uno per l’acquisizione della profondità.

La batteria del Nova 10 Youth Edition è di 4.000 mAh e supporta la carica rapida, via microUSB Type-C a 66W, il che le permette di caricarsi del 100% in appena 35 minuti. Le connessioni dello smartphone annoverano anche il Dual SIM, il 4G, il Bluetooth 5.0, il GPS, il Wi-Fi ac/5. Il sistema operativo è il proprietario HarmonyOS arrivato alla release 2.0.1 Per l’acquisto, la versione da 8+128 GB costa 1.999 yuan, circa 272 euro, mentre quella da 8+256 GB costa 2.299 yuan, circa 313 euro.