Huawei Nova Lite 3 Plus: in arrivo dal Giappone l’entry level con i Google Services

Ancora alle prese col ban trumpiano, che rischia di compromettere anche le future produzioni di chip HiSilicon ad opera del partner taiwanese TMSC, ad Huawei non resta che giocarsi la carta dell’hardware datato 2019 pur di poter montare i servizi di Google ed il Play Store su Android: seguendo quest’assunto, è arrivata dal Giappone la presentazione dell’entry level Huawei Nova Lite 3+.

Huawei Nova Lite 3 Plus (Midnight Black/Aurora Blue), una versione dello Huawei P Smart 2020 già in vendita in Italia, raccoglie l’eredità del Nova Lite 3 (rispetto al quale quadruplica lo storage), versione rebrandizzata del P Smart 2019. Il frontale aderisce allo stilema estetico che vuole la collocazione della selfiecamera, qui da 8 megapixel (face unlock), all’interno di un notch che, come una goccia d’acqua, scende dal bordo corto superiore, all’interno di un contesto contraddistinto da scarsi bordi laterali, ma da un ancor visibile mento.

Il display, nel Nova Lite 3 Plus è un pannello TFT da 6.21 pollici, risoluto in FullHD+ secondo l’aspetto panoramico a 19.5:9. La sezione imaging si completa sul retro, con un semaforo verticale che, a sinistra, allinea, sopra il Flash LED, un sensore principale da 13 megapixel (riconoscimento delle scene Ai based), ed uno secondario da 2, per la profondità da adoperare nell’effetto Bokeh, con lo sfondo sfocato.

Sotto il “cofano” del Nove Lite 3 Plus ruggisce un octacore (2.2 GHz) HiSilicon Kirin 710F, con architettura a 64 bit e GPU ARM Mali-G51 MP4, già adoperato, tra gli altri, per il “cugino” Honor Play 3. A supportare processore e scheda grafica concorrono 4 GB di RAM e, per ospitare Android 9 sotto interfaccia EMUI 9.1, 128 di archiviazione, espandibile via microSD (+ 512 GB).

Equipaggiato con jack da 3.5 mm, Bluetooth 4.2, Wi-Fi n, Dual SIM con 4G, GPS, NFC, scanner biometrico posteriore, lo Huawei Nova Lite 3 Plus, previsto per il mercato giapponese con un listino di 24.800 yen (circa 206 euro), mette in campo una batteria che, con i suoi 3.400 mAh di capienza, gli assicura un’autonomia di 650 ore (in stand-by).