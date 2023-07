HONOR X50, il nuovo smartphone con schermo curvo e fotocamera da 100 megapixel

HONOR, il noto brand di smartphone, ha presentato oggi il suo nuovo modello di fascia media, HONOR X50, che si distingue per il suo schermo curvo, il suo design elegante e resistente e il suo potente comparto fotografico.

HONOR X50 è dotato di un chipset Snapdragon 6 di Qualcomm, il primo della serie 6, che offre prestazioni elevate e un basso consumo energetico. Lo smartphone è disponibile in diverse configurazioni di memoria, con un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interno. HONOR X50 ha dimostrato di avere un processore potente e veloce, grazie al nuovo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm. Lo smartphone è stato sottoposto ai test di GeekBench, ottenendo dei punteggi elevati sia nel test single-core che in quello multi-core. In particolare, HONOR X50 ha raggiunto 606 punti nel test single-core e 2484 punti nel test multi-core1, superando molti altri dispositivi di fascia media. Questi risultati confermano che HONOR X50 sia uno smartphone in grado di offrire un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione.

Il display curvo di HONOR X50 ha una diagonale di 6,67 pollici e una risoluzione di 1,5 K (2340 x 1080 pixel), con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un dimming PWM ad alta frequenza pari a 1.920 Hz, che riduce lo sfarfallio e protegge gli occhi. Lo schermo ha inoltre una luminosità massima di 800 nit e supporta la modalità HDR10+.

La fotocamera posteriore di HONOR X50 è composta da quattro sensori: il principale da 100 megapixel con apertura f/1.9, l’ultra-grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 120 gradi, il teleobiettivo da 2 megapixel con zoom ottico 2x e il sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 16 megapixel con apertura f/2.0 e supporta la modalità ritratto e la modalità bellezza.HONOR X50 ha una batteria da 4.500 mAh con tecnologia ad alta densità di energia che garantisce un’autonomia elevata e una lunga durata.

Lo smartphone supporta inoltre la ricarica rapida da 66 W, che permette di ricaricare il 70% della batteria in soli 30 minuti. HONOR X50 è già disponibile in Cina in quattro colorazioni: Elegant Black, Sunshine after Rain, Brown Blue e Burning Orange, quest’ultima con pannello posteriore in pelle. I prezzi partono da 1.399 yuan (circa 177 euro) per la versione da 8 GB + 128 GB e arrivano a 1.999 yuan (circa 253 euro) per quella da 16 GB + 512 GB. HONOR X50 è uno smartphone che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si rivolge a chi cerca un dispositivo con un design curato, uno schermo fluido e una fotocamera versatile.