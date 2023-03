Honor Play 7T e Play 7T Pro: medio-gamma ufficiali e ben differenziati tra loro

Honor, brand nato da Huawei ed emancipatosi da tempo, ha annunciato una coppia, piuttosto diversa, di “gemelli” di fascia media, rappresentata dagli Honor Play 7T e Play 7T Pro, col primo che, tra notch e bordi curvi, sembra più vintage, al contrario del modello Pro ha un look più attuale, con tanto di display forato, bei bordi piatti in stile iPhone e retro ispirato ai premium Honor 70.

Previsto nei colori Magic Night Black, Moyuqing Green, Xingmeng Silver, Honor Play 7T Pro (162,9 x 74,5 x 7,4 mm, 175 grammi) ha un display LCD LTPS da 6,7 pollici, con risoluzione FullHD+ a 2.388 x 1.080 pixel, e refresh rate sino a 90 Hz. La fotocamera anteriore, ospitata in un foro al centro, è da 8 megapixel (f/2,0). Dietro, un’elisse ospita due spioncini che si incrociano ospitando il Flash LED, con un sensore principale 50 megapixel (f/1,8) e un sensore secondario da 2 megapixel (f/2,4) per la profondità. La sezione centrale, sotto il “cofano”, è affidata a un chipset octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700 con GPU Mali-G57 MP2, supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di storage, sul quale risiede anche il sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria Magic UI 6.1.

Protetto da uno scanner per le impronte digitali posto di lato, Honor Play 7T ha una batteria da 4.000 mAh, che beneficia della carica rapida da 40 watt. Le connettività comprendono il dual SIM, il 4 e il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, la microUSB Type-C, il mini-jack da 3.5 mm e il GPS, che, però, supportando solo Glonass e Beidou, tradisce la destinazione del prodotto per il mercato cinese, visto che manca la rete satellitare europea Galileo.

Ideato nei colori Magic Night Black, Charm Blue Sea, Start Dram Sliver, Honor Play 7T (167,5 x 76,9 x 8,3 mm, 196 grammi) somiglia per alcuni versi al fratello maggiore, con qualche differenza. Lo schermo ha il notch a goccia, e il pannello è un LCD IPS da 6,74 pollici, con risoluzione solo HD+ (a 1.600 x 720 pixel), rapporto d’aspetto a 20:9, e refresh rate fino a 90 Hz. Davanti, la fotocamera è da 5 megapixel (f/2,2) mentre, dietro, anche la dual camera varia (parzialmente), col sensore principale da 50 e quello per la profondità confermato a 2 megapixel.

Sempre presente il sistema operativo Android 12 sotto Magic UI 6.1, il chipset octacore (2,2 GHz) MediaTek Dimensity 6020 con GPU Mali-G57 MC2 si avvale sempre di 8 GB di RAM, mentre lo storage è ancora da 128 o 256 GB. La batteria, con carica rapida a 22,5 watt, si carica più lentamente, ma è più grande, ovvero da ben 6.000 mAh. Le restanti specifiche non variano: la protezione è affidata a uno scanner per le impronte digitali messo sempre di lato, mentre le connettività prevedono ancora 5G, dual SIM, Wi-Fi ac/5, Bluetooth 5.1, GPS (Beidou, Glonass), microUSB Type-C, e mini jack da 3,5 mm per l’audio.

All’attuale tasso di cambio, Honor Play 7T Pro costa 1.499 yuan (circa 250 euro) per 8+128 GB e 1.699 yuan (circa 230 euro) per 8+256 GB. Diversamente, Honor Play 7T viene 1.099 yuan (pressappoco 150 euro) per 8+128 GB, mentre 8+256 GB in questo caso vengono 1.299 yuan (sui 175 euro all’incirca).