Honor 90 Lite, il nuovo smartphone con schermo da 6,7 pollici e tripla fotocamera da 100 megapixel

Nell’attesa che la gamma Honor 90 (base e Pro) arrivi in Italia, il brand cinese ha inaspettatamente svelato, tramite il suo sito ufficiale francese prima le immagini e poi le specifiche più importanti del modello minore della serie, noto come Honor 90 Lite.

Quest’ultimo misura 162.9 × 74.5 × 7.48 mm e pesa 179 grammi. Lo stile è simile a quello dei fratelli maggiori e, nello specifico, presenta un frame laterale piatto con angoli arrotondati, un frontale con foro centrale alto per uno schermo che è praticamente senza cornici, mentre dietro c’è un rilievo una ellisse con due esagoni che si incrociano. Il Flash LED non è nella zona di intersezione dei moduli fotografici ma è posto poco di lato, sulla destra.

Honor 90 Lite ha uno schermo esteso sul 93,6% di screen-to-body secondo un rapporto d’aspetto a 19.9:9: nello specifico si tratta di un pannello LCD LTPS da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ a 2388 x 1080 pixel, colori calibrati, 90 Hz di refresh rate. La selfiecamera è da 16 megapixel ed ha f/2.45 come apertura focale mentre, dietro, c’è una tripla fotocamera (un sensore in uno spioncino e altri due nell’altro). A comporla sono un sensore principale da 100 megapixel (f/1.9), uno ultra grandangolare da 5 (f/2.2) megapixel e uno per le macro, da 2 megapixel (f/2.4).

Il chipset a bordo è l’octacore MediaTek Dimensity 6020, realizzato a 7 nanometri di litografia, con 2.2 GHz di clock frequency, provvisto della scheda grafica Mali-G57 MC2: secondo la scheda tecnica, ci sono 8 GB di RAM ed 256 GB di storage. L’energia viene tratta da una batteria da 4.500 mAh con carica rapida a 22,5W. Tra le connessioni, troviamo il 5G, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.3, la microUSB Type-C, l’NFC per i pagamenti, il mini-jack da 3.5 mm.

Lato software, sotto l’interfaccia proprietaria MagicOS 7.1 c’è il sistema operativo Android 13. Al momento non si conosce il prezzo (forse 299 euro in Europa) di questo smartphone che, previsto nei colori Midnight Black, Titanium Silver e Cyan Lake, dovrebbe essere presentato il 20 Giugno con vendite a partire dal successivo 6 Luglio.