Galaxy F54: Samsung presenta ufficialmente il nuovo smartphone 5G

Dopo le scorse indiscrezioni, che ne avevano svelato alla perfezione le specifiche, è stato presentato ufficialmente in India il nuovo smartphone di fascia media Galaxy F54 di Samsung.

Samsung Galaxy F54 (164,9×77,3×8,4 mm per 199 grammi) è il nuovo smartphone di fascia media della serie F, lanciato in India al prezzo promozionato di circa 317 euro (27.999 rupie) per poi attestarsi a circa 340 euro (29.999 rupie). Si tratta di un dispositivo con supporto alle reti 5G e una fotocamera principale da 108 MP con stabilizzazione ottica e funzioni avanzate come Astrolapse e Nightography. Lo smartphone promette una lunga autonomia grazie alla batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 25W e offre un display sAMOLED+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, risoluzione Full HD+ e Vision Booster.

Samsung Galaxy F54 è dotato del chipset Exynos 1380 a 5 nm, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Il software è Android 13 con interfaccia OneUI 5.1 e il produttore garantisce quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Le altre caratteristiche includono il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione, la certificazione IP67 contro polvere e acqua, gli speaker stereo, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6, l’NFC per i pagamenti contactless, il GPS e la porta USB-C.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy F54 ha una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 108 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera frontale è da 32 megapixel con apertura f/2.2, fuoco fisso e supporta la registrazione video in 4K a 30 fps. Tra le funzioni disponibili ci sono la modalità No Shake Cam per la stabilizzazione dei video notturni, la modalità Nightography per gli scatti in condizioni di scarsa luce, la modalità Single Take per catturare più foto e video con un solo tocco e la modalità Fun Mode per aggiungere effetti divertenti.

Samsung Galaxy F54 è disponibile in India in due colorazioni: Meteor Blue e Stardust Silver. Al momento non si sa se lo smartphone arriverà anche in altri mercati o se sarà proposto come una versione alternativa del Galaxy A54 o del Galaxy M54.