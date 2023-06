DOOGEE V20 Pro: il rugged phone che non teme il buio e il caldo

DOOGEE è un marchio cinese specializzato nella produzione di smartphone rugged, ovvero resistenti agli urti, all’acqua e alla polvere. Tra i suoi ultimi modelli spicca il DOOGEE V20 Pro, un dispositivo (170.5 x 81.2 x 14.0 mm) che non solo offre una protezione di livello militare (IP68 / IP69K / MIL-STD- 810H), ma anche una dotazione fotografica di alto livello, con una fotocamera termica e una notturna. Dopo l’annuncio di fine Maggio, ora è tempo della scheda tecnica completa, emersa anche grazie ai primi influencer che hanno potuto testare il prodotto.

La fotocamera termica è un sensore InfiRay da 1440 x 1080 pixel che permette di rilevare la temperatura degli oggetti e delle persone a una distanza di 1 km. Questa funzione può essere utile per vari scopi, come il controllo della febbre, la rilevazione di incendi o la caccia. La fotocamera termica si affianca a una tecnologia Dual Spectrum Fusion che combina le immagini termiche con quelle ottiche per ottenere una maggiore nitidezza e dettaglio.

La fotocamera notturna è invece una Night Vision Camera da 24 megapixel che sfrutta un algoritmo di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto scattate in condizioni di scarsa luce. Questa funzione può essere utile per immortalare paesaggi notturni o animali selvatici. La fotocamera notturna si aggiunge a una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f/1.8, zoom digitale 4x, autofocus e a una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel.

DOOGEE V20 Pro non è solo un rugged phone fotografico, ma anche un dispositivo dalle prestazioni elevate. Il cuore del telefono è il chipset MediaTek Dimensity 700, un chip octa-core a 7 nanometri con supporto alla rete 5G. La memoria RAM è di ben 12 GB (più 8 GB virtuali), mentre lo spazio di archiviazione (UFS 2.2) è di 256 GB espandibili tramite micro SD (formattata in VFAT da max 2 TB). Il sistema operativo è Android 12, la penultima versione del robottino verde.

Il display del DOOGEE V20 Pro è un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Lo schermo offre una luminosità di picco di 500 nit, un contrasto elevato, diverse modalità (Standard, Scura, Vivida e Colore freddo), oltre a essere protetto dal vetro Gorilla Glass 5. Il lettore di impronte digitali è integrato nel tasto di accensione sul lato destro, mentre lo sblocco facciale è affidato alla fotocamera frontale da 16 megapixel.

La batteria del DOOGEE V20 Pro ha una capacità di 6.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 33W tramite il connettore USB 2.0 Type-C. Il telefono dispone anche di Bluetooth 5.1, GPS, ed NFC ma non del mini jack audio da 3,5 mm. Il design del telefono è robusto ma elegante, con una cover posteriore in plastica morbida con finitura simil-pelle e inserti metallici sui lati (uno dei quali ospita un pulsante zigrinato personalizzabile). DOOGEE V20 Pro è uno smartphone rugged che non rinuncia a nulla: resistenza, fotografia, prestazioni e autonomia sono i suoi punti di forza. Il prezzo del telefono è di circa 300 euro ed è disponibile all’acquisto tramite AliExpress e lo store ufficiale del marchio.