Doogee S86: ufficiale il battery phone rugged con 27 giorni di stand-by

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Conviene aspettare la promozione del 15 Marzo per procedere all'acquisto del Doogee S86 che, nel complesso, è un buon rugged iper autonomo, discreto anche sul piano fotografico: tuttavia, forse sarebbe stato il caso si farlo esordire direttamente con Android 11. Inoltre, 24W di ricarica per una batteria da 8.500 mAh possono comunque richiedere non poco tempo per il rabbocco totale.