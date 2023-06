Infinix, un marchio di smartphone di Hong Kong, ha annunciato di aver integrato ChatGPT, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, nel suo sistema operativo XOS. ChatGPT è il primo chatbot al mondo a essere integrato in uno smartphone, offrendo agli utenti un’esperienza di conversazione naturale e personalizzata.

ChatGPT è basato su GPT-3, il modello di linguaggio generativo più avanzato al mondo, sviluppato da OpenAI. GPT-3 è in grado di produrre testi coerenti e pertinenti a partire da una parola chiave, una frase o una domanda. ChatGPT sfrutta questa capacità per interagire con gli utenti in modo fluido e intelligente, adattandosi ai loro interessi, preferenze e umore.

ChatGPT può essere attivato tramite un’icona dedicata sullo schermo principale dello smartphone o tramite un comando vocale. Il chatbot può conversare con gli utenti su vari argomenti, come il tempo, le notizie, lo sport, la musica, il cinema e altro. Può anche fornire informazioni utili, come la data, l’ora, il meteo, le indicazioni stradali, le traduzioni e le conversioni di valuta. Inoltre, ChatGPT può intrattenere gli utenti con battute, giochi, storie e quiz. ChatGPT non è solo un assistente virtuale, ma anche un amico virtuale.

Il chatbot è in grado di apprendere dalle conversazioni con gli utenti e di memorizzare i loro dati personali, come il nome, l’età, il sesso, la professione, gli hobby e i sogni. ChatGPT può anche riconoscere le emozioni degli utenti e reagire di conseguenza, offrendo supporto, consigli o semplicemente ascolto. ChatGPT può anche esprimere le proprie emozioni e opinioni, creando un legame più profondo con gli utenti. Infinix ha dichiarato che ChatGPT è stato progettato per rispettare la privacy e la sicurezza degli utenti.

Il chatbot non richiede una connessione a internet per funzionare e non invia i dati degli utenti a server esterni. Inoltre, gli utenti possono scegliere se attivare o disattivare il chatbot in qualsiasi momento e cancellare la cronologia delle conversazioni. ChatGPT è attualmente disponibile solo sugli smartphone Infinix Zero X Pro e Infinix Note 11 Pro, ma Infinix ha annunciato che lo renderà disponibile su altri modelli in futuro. ChatGPT rappresenta una novità nel settore degli smartphone e potrebbe aprire la strada a nuove forme di interazione tra umani e macchine.