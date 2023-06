China Telecom Maimang A20 5G: uno smartphone economico con fotocamera da 50 mp

China Telecom, l’operatore telefonico cinese che ha “acquisito” il marchio Maimang da Huawei, ha lanciato un nuovo smartphone di fascia media con supporto al 5G, il Maimang A20 5G. Si tratta di un dispositivo con caratteristiche interessanti, tra cui una fotocamera posteriore da 50 megapixel, un chipset MediaTek Dimensity 700 e una batteria da 5.000 mAh.

Il Maimang A20 5G ha un design semplice ma elegante, con un corpo in plastica disponibile in tre colori: nero, blu e verde. Sul retro, spicca il modulo circolare della fotocamera principale, mentre sul lato destro si trova il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Il dispositivo ha uno spessore di 8,94 mm e un peso di 188 grammi. Il display è un pannello LCD TFT da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch a goccia per la fotocamera frontale. Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità massima di 450 nit.

Il cuore del Maimang A20 5G è il chipset MediaTek Dimensity 700, una soluzione a 7 nanometri con CPU octa-core (2 x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2 GHz) e GPU Mali-G57 MC2. Il processore supporta la connettività 5G dual SIM dual standby e offre prestazioni fluide per le attività quotidiane e i giochi casual. La memoria RAM è di 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione interno è di 128 o 256 GB, espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata EMUI.

Il punto forte del Maimang A20 5G è la sua fotocamera posteriore da 50 megapixel con apertura f/1.8, che promette di catturare immagini dettagliate e luminose in diverse condizioni di luce. La fotocamera è dotata di funzioni come HDR, modalità notturna, ritratto, panorama e riconoscimento intelligente delle scene. La fotocamera frontale è invece da 5 megapixel con apertura f/2.2, adatta per i selfie e le videochiamate. La batteria del Maimang A20 5G ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 22,5 W tramite porta USB Type-C.

Secondo il produttore, la batteria può garantire fino a 15 ore di navigazione web, 13 ore di riproduzione video o 10 ore di gioco con una singola carica. Inoltre, la batteria sostiene energeticamente la funzione “Super Terminal”, che permette di usare lo smartphone come hotspot Wi-Fi per altri dispositivi. Maimang A20 5G è già disponibile in Cina al prezzo di 1.299 yuan (circa 170 euro) per la versione da 8+128 GB e di 1.499 yuan (circa 195 euro) per la versione da 8+256 GB. Al momento non si sa se lo smartphone arriverà anche in altri mercati.