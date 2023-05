Apple annuncia da giugno la produzione di iPhone 15

Tante novità vedono la Apple nuovamente al centro dei riflettori, pronta al lancio dell’iPhone 15, la cui uscita è prevista a settembre 2023. Apple mediamente ogni anno, a settembre, propone il lancio di un nuovo dispositivo. Gli utenti affezionati Apple, e sono tanti nel mondo, sono già in trepida attesa.

Affinché si possano evitare problemi legati ad approvvigionamenti di materie prime dovute a lockdown o problemi internazionali, Apple avrebbe deciso di adottare delle misure preventive per evitare che con iPhone 15 possa ripetersi quanto accaduto lo scorso anno con la gamma iPhone 14.

Accadde infatti che sotto il periodo natalizio, in cui Apple intensifica le vendite, i modelli di iPhone 14 pro erano impossibili da reperire. Pertanto, i display OLED dei modelli di iPhone 15 che verranno commercializzati da settembre, verranno prodotti a partire da giugno 2023. Questo garantirà un approvvigionamento e un vantaggio nella velocità di produzione di tutti i modelli, sia Pro che base. Secondo indiscrezioni confermate da più fonti autorevoli, anche nei nuovi modelli di iPhone 15, non solo i modelli Pro, sarà presente ora la Dynamic Island.

Anche le dimensioni del dispositivo sono confermate come quelle dell’attuale iPhone 14; la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, quella che Apple chiama Pro Motion, rimane un’esclusiva dei modelli Pro. Sarà inoltre presente nei dispositivi una fotocamera da 48 megapixel; ci sarà un telaio in titanio e non più in acciaio, un chip Apple Bionic A17 e ben 8 GB di RAM.

Tutta la serie disporrà della porta USB Type-C, ormai utilizzata in tutti i dispositivi Android già da diverso tempo. Altra novità sarà l’aggiunta del pulsante laterale di azione al posto dello switch. Per quanto riguarda iPhone 16, invece, secondo quanto trapela, sarà invece presente uno schermo più ampio, ma per la sua produzione ci sarà ancora da aspettare un anno!