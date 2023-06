AGM Note N1: uno smartphone economico con fotocamera da 50 MP e Android 13

Lo scorso Febbraio, il brand cinese AGM ha lanciato lo smartphone AGM G2 Guardian, un telefono corazzato con termocamera e visione notturna. Nelle scorse ore lo stesso brand ha ampliato il suo listino con un nuovo modello, il Note N1.

Quest’ultimo (164.2 x 76.0 x 8.55 mm per 190 grammi) ha un design semplice ma elegante, con una scocca in plastica disponibile nei colori blu e grigio. Sul retro troviamo una doppia fotocamera inserita in un modulo circolare e il logo del marchio. Sul lato destro c’è il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Il display è un pannello LCD IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Lo schermo occupa l’82,9% della superficie frontale e ha una piccola notch a goccia per ospitare la fotocamera selfie.

Il Note N1 è alimentato dal chipset Unisoc Tiger T606, un processore octa-core a 12 nanometri con quattro core Cortex-A75 a 2,0 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1,4 GHz. La GPU è una Mali-G57 MP1. Il dispositivo ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Il sistema operativo è Android 13, l’ultima versione del robottino verde che offre diverse novità in termini di funzionalità, sicurezza e personalizzazione.

La fotocamera posteriore del Note N1 è composta da due sensori: il principale è un Sony IMX800 da 50 megapixel con apertura f/1.8 e autofocus PDAF, mentre il secondario è un sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4. La fotocamera può registrare video in Full HD a 30 fps e offre modalità come HDR, zoom digitale e flash LED. La fotocamera frontale è da 8 megapixel con apertura f/2.0 e supporta la funzione di sblocco facciale. Anche questa può registrare video in Full HD a 30 fps.

La batteria del Note N1 è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10 W tramite cavo USB Type-C. Secondo il produttore, in fatto di autonomia la batteria può garantire fino a 18 ore di conversazione, 10 ore di navigazione web o 8 ore di riproduzione video.

Note N1 è attualmente in pre-ordine sul sito ufficiale di AGM al prezzo di 169 dollari (circa 140 euro al cambio attuale). Il pre-ordine offre uno sconto del 20% sul prezzo originale di 199 dollari (circa 165 euro) e include anche delle cuffie Bluetooth AGM x JBL in omaggio. La spedizione è prevista per il 20 giugno.