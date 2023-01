"Spare", il bestseller del principe Harry edito da Mondadori

Ascolta questo articolo

“Spare – il minore” è un libro autobiografico del principe Harry, duca di Sussex, in Gran Bretagna, che ha destato molto scalpore, perchè svela i retroscena della famiglia reale britannica, tradotto in Italia per Mondadori, il libro era molto atteso ed è stato accompagnato da diverse importanti interviste televisive.

Harry descrive in dettaglio la sua infanzia e il profondo effetto della morte di sua madre Diana, principessa del Galles, nonché della sua travagliata adolescenza e della sua carriera militare. Harry ha dichiarato: “Sto scrivendo questo non come il principe in cui sono nato, ma come l’uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente che figurativamente, e la mia speranza è che nel raccontare la mia storia – gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese – posso aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo”. Inoltre racconta del suo matrimonio con Megan Markle, di suo padre e di suo fratello, affermando al “The late show” che gli sono state rivolte contro bugie su alcune sue affermazioni in cui pregustava il fatto di avere ucciso i talebani in Afghanistan, cosa del tutto infondata.

Ha subito molte critiche da parte della famiglia reale e dalla stampa e afferma che scrivere il libro è stata la cosa più dura che potesse fare in vita sua.

In Spagna il libro è stato accidentalmente messo in vendita con una settimana di anticipo. In Italia il libro è acquistabile presso tutte le librerie autorizzate, e su Amazon al costo di 23,75 euro. C’è anche una versione audio disponibile con Harry che parla personalmente. I proventi del libro saranno devoluti ad alcuni enti benefici britannici; il ghost writer è il premio Pulitzer J.R. Moehringer. Importante la citazione iniziale: “Il passato non muore mai, non è nemmeno passato”.

Su Twitter, l’hashtag #Spare è stato inserito tra i 10 argomenti di tendenza negli Stati Uniti e nel Regno Unito,