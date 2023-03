Recito Ergo Sum: un libro-spettacolo per incontrare i grandi del teatro nella vita di tutti i giorni

Ascolta questo articolo

Quale modo migliore per scoprire la storia della recitazione, se non vivendola con i principali protagonisti del teatro? E’ quello che ha provato a fare Gianni Dal Bello, giornalista e regista nel suo nuovo libro dal titolo “Recito ergo sum” pubblicato da Mediaper Edizioni e disponibile nelle librerie e nei bookstore online.

Un saggio da leggere come un romanzo o un romanzo saggio? Esordisce così la presentazione dell’autore che sottolinea come il teatro sia un “magico gioco“. Sfogliando le pagine del volume, ecco l’incontro virtuale sulle tavole di un palcoscenico dove a svelare i segreti della recitazione sono coloro che l’hanno inventata, sublimata, tramandata. Dagli antichi greci alle maschere della Commedia dell’Arte, dal teatro medievale ai giorni nostri.

Stanislavskij, Grotowski, Eduardo, Shakespeare, Molière e altri presteranno la voce, interagendo con l’autore, per far conoscere al lettore l’importanza di una buona respirazione, i segreti per l’uso della voce, l’articolazione delle parole, la pulizia della dizione, l’espressività corporea.

“Un libro per tutti – ha spiegato l’autore – per chi vuole approcciarsi al mondo del teatro o semplicemente per chi deve utilizzare la propria voce e il proprio corpo per presentarsi a un pubblico. Recito ergo sum nasce dapprima come spettacolo teatrale scritto alla fine degli anni Novanta. Dopo aver raccolto una serie di esperienze e tutto il materiale utilizzato per le mie lezioni al Corso di introduzione alle tecniche dell’attore che per vent’anni si è tenuto all’Istituto Brera di Novara, ho deciso di mettere in scena esercizi e storia della recitazione in uno spettacolo. Poi durante il lockdown l’idea di trasformare quell’esperienza in libro”.

L’autore: tra regie e trent’anni di teatro in giro per l’Italia

L’autore, Gianni Dal Bello, è giornalista scrittore, narratore, musicista, regista. Laureato in Scienze Politiche, ha studiato canto con il maestro Mauro Trombetta. È tra i fondatori del gruppo di teatro- musica La Veja Masca con oltre 40 anni di attività. Ha firmato regie teatrali e liriche in Italia e all’estero. Ha collaborato con trasmissioni Rai e Radio televisione Svizzera Italiana. Ha insegnato arte scenica per oltre 20 anni al Corso di introduzione alle tecniche dell’attore all’Istituto Brera di Novara. Già docente ai corsi di comunicazione sociale della Facoltà Teologica di Torino e dell’Almed Università Cattolica di Milano. Autore di varie pubblicazioni tra cui i romanzi “Il sogno di Alessia” e “Lumi sul Cervino”. Dirige tre poli museali a forte impronta multimediale.