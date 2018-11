La città di Padova raccontata nel nuovo libro di Silvia Gorgi

“I luoghi e i racconti più strani di Padova” è un libro che narra di segreti e luoghi nascosti di una città, diventata un crocevia fondamentale di cultura e storia. La città di Padova, ha affascinato molti celebri visitatori di tutte le epoche, che hanno voluto andare oltre i principali monumenti, per addentrarsi in un mondo oscuro e misterioso.

Quali posti frequentava Hemingway? Chi ha scoperto il segreto di Palazzo San Bonifacio? Cosa c’è dietro al cranio conservato nella Chiesa della Beata Elena? Cosa successe al famoso Lola Club frequentato anche da Felice Maniero? Chi era Elisa Garnerin che nell’800 scese in paracadute su Prato della Valle?

Queste e molte altre storie insolite, le troverete raccontate con dovizia di particolari nel nuovo saggio di Silvia Gorgi. Vi immergerete nelle leggende e nei racconti più stravaganti ambientati tra i vicoli e le vie di Padova. Qaulcosa di nascosto e di segreto si cela dietro alcune strade e in antichi palazzi. Per non parlare di antiche storie sui fantasmi e sulle chiese padovane. Questo è il terzo libro che pubblica con la Newton Compton Editori, dopo “Forse non tutti sanno che a Padova…” e “Storie segrete della storia di Padova”.

L’autrice

Silvia Gorgi è una giornalista padovana che scrive di arte, cinema e nuove tendenze per le pagine di cultura e spettacolo dei quotidiani del gruppo editoriale L’Espresso. Laureata in Scienze Politiche, dopo una specializzazione in Giornalismo all’università di Padova, alcuni suoi servizi di reportage sono stati pubblicati da “Elle Italia” e “Il Venerdì di Repubblica”.

Redattrice di “Sugarpulp Magazine“, per cui cura le pagine di cinema, e di “PS-Post Scriptum“, mensile d’arte, innovazione e ambiente. Ha curato mostre di artisti in Veneto e a Berlino. È inviata, inoltre, nei più importanti festival cinematografici: Berlino, Cannes,Venezia. È anche una speaker radiofonica e ha ideato “Nordest Boulevard“, dapprima programma radio, oggi sito d’informazione. Dal 2010 vive fra Padova e Berlino.