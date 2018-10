"In cucina con Kafka", il graphic novel sui misteri letterari

Il mercato dei graphic novel si sta espandendo sempre più e sono tantissime le opere di questo filone che stanno uscendo in questo periodo. “In cucina con Kafka“, di Tom Gauld, è proprio una di queste e illustra alcuni dei più grandi misteri letterari.

L’autore è nato nel 1976 ed è cresciuto in Scozia. È fumettista e illustratore e le sue vignette appaiono in molti giornali quali il Guardian, il New York Times e il New Scientist. Vive a Londra insieme alla sua famiglia.

Il libro di 168 pagine, edito da Mondadori Oscar Ink al costo di 18 euro, svela alcuni dei più grandi misteri letterari, come per esempio il segreto della torta soffice al limone preparata da Kafka, oppure i programmi per la prossima estate di Niccolò Macchiavelli. Nella prefazione, Francesco Guglieri afferma che è “un libro che sarebbe potuto piacere molto a Umberto Eco o a Fruttero&Lucentini”.

Un graphic novel che mescola, appunto, l’intelligenza e l’ironia sia di Eco che della coppia di scrittori Fruttero e Lucentini. Vi sono frequenti cambi, per quanto riguarda lo stile, il senso e il genere e questa unione di elementi potrebbe piacere a molti. Inoltre, mescola la teoria letteraria e la fantascienza, alcuni cliché editoriali e alcune ossessioni autoriali o ancora il sacro e il profano.

Comprende più di 100 vignette realizzate dal fumettista di origini scozzesi, che sono inedite in Italia. Le illustrazioni differiscono l’una dall’altra: tavole dedicate agli scrittori, ai lettori, agli editori e anche alle mode letterarie del momento. Inoltre, in questa sua nuova opera Gauld presenta i cinque finali alternativi di Emma e anche alcuni pop up riguardo i lavori di Shakespeare.