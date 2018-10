Hey Grandude: il libro illustrato di nonno Paul McCartney

La vita dii Paul McCartney è ricca di successi: bassista dei Beatles, baronetto, compositore di tante colonne sonore, sostenitore di tante associazioni benefiche per i diritti umani e degli animali e padre della stilista Stella McCartney. È anche nonno di 8 bambini.

Sono stati proprio i suoi nipotini a ispirarlo per scrivere le storie da cui è nato il suo libro. Si tratta di un libro illustrato che sarà disponibile da settembre 2019. Il titolo dell’opera è “Hey Grandude”, esplicito riferimento alla canzone “Hey Jude”. Così dichiara lo stesso Paul: “Volevo scriverlo per i nonni di tutto il mondo, e per i bambini, in modo da dargli qualcosa da leggere loro prima di metterli a dormire“.

È da dire che già in passato Paul McCartney aveva pubblicato libri. Nel 2005, infatti, aveva partecipato con Dunbar e Philip Ardagh, alla stesura di un altro libro per bambini. Lo stesso che prossimamente diventerà un cartone animato. Il suo titolo è High in the Clouds.

Hey Grandude: il libro illustrato di nonno Paul

Del libro, le cui storie sono state ispirate dai suoi 8 nipotini, non si sa ancora molto. Dalle prime indiscrezioni si sa che le illustrazioni saranno create dall’artista canadese Kathryn Durst. Sarà pubblicato dalla Random House Kids a settembre 2019.

È stato lo stesso Paul, in un tweet, ad annunciarlo ai suoi fan: “Perché questa idea? Perchè ho otto nipoti, tutti bellissimi. Una volta uno di loro mi ha chiamato ‘Hey Grandude!’, da quel momento è diventato il mio soprannome. Allora mi sono detto che poteva essere una bella idea per un libro. Perciò ho iniziato a scrivere delle storie e ne ho parlato con gli editori che erano contenti di quello che stavo facendo. Principalmente il protagonista sarà un personaggio chiamato ‘Grandude’, che rappresenterà tutti i nonni, che vivrà tantissime avventure con i suoi nipoti”.