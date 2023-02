Grazie a TikTok fa diventare libro del padre un bestseller a 11 anni dalla pubblicazione

Ascolta questo articolo

Il potere dei social media riesce a volte a far riscoprire contenuti di molti anni fa che, per qualche motivo, all’epoca della loro uscita originaria non avevano riscosso la popolarità meritata. È il caso dello scrittore Lloyd Devereux Richards, che è diventato oggi un autore di bestseller a più di un decennio dalla pubblicazione il suo primo romanzo, un thriller intitolato “Stone Maidens”.

“Stone Maidens” venne stato pubblicato dall’editore Thomas & Mercer nel novembre 2012, dopo 14 anni che Lloyd aveva impiegato per scrivere il libro. Il romanzo è stato ispirato da una serie di crimini avvenuti a metà degli anni ’70, mentre Lloyd frequentava la facoltà di legge all’Università dell’Indiana.

Sfortunatamente per l’autore, “Stone Maidens” non ha ottenuto molta popolarità tra i lettori quando è stato inizialmente pubblicato, ed era destinato a finire nel dimenticatoio, fino a quando sua figlia ha escogitato un piano per fargli ottenere l’attenzione che sentiva meritasse. All’inizio di febbraio, Marguerite Richards deciso di aprire un account TikTok per conto di suo padre con l’obiettivo di promuovere il romanzo. “Era un libro così bello, e sapevo quanto fosse importante per lui“, ha detto la 40enne Marguerite, aggiungendo sullo scarso successo pregresso del romanzo: “Ho pensato che forse era solo perché nessuno lo conosceva”.

Lloyd era scettico, ma Marguerite era fermamente convinta che avrebbe funzionato. Il primo TikTok che ha creato sulla storia di suo padre, raccontando i 14 anni trascorsi nella stesura senza mai trascurare i tre figli e svolgendo un lavoro a tempo pieno, è stato visualizzato più di 43 milioni di volte ed ha ricevuto oltre 9,6 milioni di Like.

Da allora, “Stone Maidens” è andato esaurito su Amazon e ha raggiunto il numero 1 nell’elenco dei bestseller del sito. Marguerite ha condiviso anche la reazione di suo padre al suo successo ottenuto grazie ai social, rivelando che l’anziano padre è rimasto senza parole davanti agli elogi ricevuti.