Assunzioni Poste Italiane: nuove posizioni aperte in Trentino e nel resto d’Italia

Dopo il recente articolo sulla ricerca di personale avviata da Italo NTV per il settore dei trasporti ferroviari torniamo a parlare di assunzioni evidenziando alcune interessanti posizioni aperte disponibili presso Poste Italiane. In questo caso l’ambito di inserimento è quello della consulenza commerciale e finanziaria, oltre che nella gestione della clientela.

Partiamo dalla ricerca avviata in modo specifico per le sedi di lavoro di Bolzano e più in generale del Trentino Alto Adige. Poste Italiane è alla ricerca di figure di Front End da inserire in tutta la Provincia (quindi in Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena). I candidati che riusciranno a passare la selezione saranno inseriti con la posizione di front end e verrà offerto loro inizialmente un contratto a tempo determinato (con la prospettiva di ottenere l’indeterminato in caso di riscontro lavorativo positivo).

Tra i compiti richiesti figurano l’attività di promozione e vendita dei prodotti e servizi di Poste Italiane, oltre alla relativa gestione delle incombenze amministrative e normative, con l’obiettivo di fidelizzare la clientela. Sono richiesti il diploma di scuola superiore ed il patentino di bilinguismo, oltre alla copia dell’attestato di appartenenza linguistica.

Poste italiane prosegue la ricerca di giovani laureati in tutta Italia

Per quanto concerne invece la ricerca di personale avviata da Poste Italiane in tutta Italia si parla in modo generico di giovani laureati, da inserire all’interno della consulenza commerciale e finanziaria. Le assunzioni sono collegate con il piano strategico “Deliver 2022”, finalizzato allo sviluppo della propria rete commerciale.

In questo caso si cercano candidati con laurea magistrale in discipline economiche ed una votazione di almeno 102 punti su 110. Risulta inoltre necessario avere delle spiccate doti commerciali ed un forte orientamento alla clientela, oltre che un’ottima conoscenza degli applicativi di office automation. Il contratto offerto è di apprendistato, per una durata di 36 mensilità.

Chi desidera candidarsi o approfondire le posizioni aperte deve registrarsi all’interno della sezione e-recruiting del sito di Poste Italiane. I codici della offerte di lavoro sono rispettivamente 0000238 per le posizioni aperte in Trentino Alto Adige e 0000240 per quelle disponibili in tutta Italia.