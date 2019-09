Assunzioni Italo: opportunità di inserimento per 300 persone

Chi è alla ricerca di un nuovo impiego nel settore dei trasporti, ed in particolare in quello dell’alta velocità ferroviaria, potrà trovare un’ottima occasione nella riapertura della campagna di assunzioni da parte di NTV. Italo è infatti alla ricerca di circa 300 persone per poter completare gli obiettivi di inserimento di nuovo personale previsti entro il termine del 2021.

Il piano triennale del vettore ferroviario prevede quindi ancora centinaia di assunzioni distribuite tra hostess e steward di bordo, ma anche tra altri profili. Si pensi ad esempio al personale di assistenza alla clientela in stazione, oppure agli operatori di impianto (in questo caso specifico saranno inseriti nelle tre sedi principali a livello nazionali, ovvero Milano, Roma e Napoli).

La prima data chiave da tenere presente in merito è il prossimo 24 settembre, quando si terrà un’intera giornata dedicata alla selezione del personale a Milano. L’evento si replicherà nella stessa città solo a febbraio 2020, mentre l’evento successivo in ordine temporale è fissato al mese di novembre 2019 a Bari (l’occasione rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento per i candidati provenienti dal Sud Italia).

Il dettaglio del piano di assunzioni di Italo

Entrando nello specifico della posizione offerta bisogna specificare che ai candidati che riusciranno a superare le selezioni verrà offerto inizialmente un posto con contratto di apprendistato, con la prospettiva di proseguire la propria carriera lavorativa in Italo attraverso l’indeterminato. È inoltre previsto un percorso formativo, mentre il piano di carriera offre la possibilità di crescere professionalmente fino a raggiungere la qualifica di train manager.

Per la posizione di operatore d’impianti è invece prevista l’assunzione tramite contratto a tempo determinato. Seguirà poi un percorso formativo della durata di 5 mesi, con buone possibilità di trasformare il proprio impiego a tempo indeterminato una volta superate le verifiche periodiche. Tutte le informazioni relative alle posizioni ed alle candidature sono disponibili nella sezione lavora con noi del sito di Italo treno.