Zuckerberg critica il Vision Pro di Apple: "Non è il futuro che voglio"

Mark Zuckerberg, il fondatore e CEO di Meta (ex Facebook), ha espresso il suo giudizio sul Vision Pro di Apple, il nuovo visore di realtà aumentata e virtuale presentato da Cupertino all’ultimo WWDC.

In un incontro con i suoi dipendenti, riportato da The Verge, Zuckerberg ha detto di non essere impressionato dal dispositivo di Apple, che secondo lui non offre nessuna “soluzione magica” a cui Meta non abbia già pensato e che ha una visione troppo isolante e costosa del futuro dell’informatica. Zuckerberg ha sottolineato le differenze tra i valori e le visioni delle due aziende, affermando che Meta vuole offrire prodotti “accessibili e alla portata di tutti“, mentre Apple punta su un prodotto elitario e chiuso. Ha ricordato anche che il Quest 3 di Meta, il suo visore di realtà virtuale, costerà solo 499 dollari, contro i 3.499 dollari del Vision Pro di Apple.

Il CEO di Meta ha poi criticato il fatto che il Vision Pro richieda una batteria esterna e un cavo per funzionare, a causa dell’elevato consumo energetico. Ha detto che questo è un compromesso di design che potrebbe avere senso per alcuni casi d’uso, ma non per quello che Meta sta cercando di realizzare: il metaverso.

Il metaverso, secondo Zuckerberg, è un mondo virtuale condiviso in cui le persone possano interagire tra loro e con le informazioni digitali in modo sociale e attivo. Ha detto che il Vision Pro sembra invece essere più adatto a una persona seduta su un divano da sola, senza coinvolgere gli altri. Zuckerberg ha detto di essere comunque curioso di provare il Vision Pro e di vedere come le persone lo useranno. Ha detto anche di essere entusiasta e ottimista su come si sta muovendo Meta nel settore della realtà virtuale e aumentata, in cui sta investendo svariati miliardi di dollari all’anno.

Zuckerberg ha concluso dicendo che l’entrata in campo di Apple non rappresenta una minaccia insormontabile per Meta, ma anzi una sfida stimolante. Ha detto che sarà un “viaggio divertente” vedere come si evolverà la competizione tra le due aziende.