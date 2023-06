Zotac presenta il primo Mini PC al mondo con raffreddamento a stato solido

Zotac, il produttore di soluzioni hardware innovative, ha presentato al Computex 2023 il suo nuovo Mini PC dotato di una tecnologia di raffreddamento a stato solido rivoluzionaria. Si tratta dello ZBOX PI430AJ con AirJet, il primo PC compatto al mondo a utilizzare una soluzione di raffreddamento attivo senza parti in movimento. Questo PC innovativo introduce una soluzione di raffreddamento attivo senza ventole, ma con delle membrane vibranti che spostano l’aria all’interno e all’esterno del sistema.

Cos’è il raffreddamento a stato solido? Il raffreddamento a stato solido è una tecnologia di raffreddamento che non usa parti meccaniche come ventole o pompe, ma sfrutta le proprietà fisiche dei materiali solidi per trasferire il calore. Una delle tecnologie più promettenti in questo campo è l’AirJet, sviluppata dalla società Frore System. L’AirJet è un dispositivo che usa delle membrane piezoelettriche per creare un flusso d’aria pulsato che aspira ed espelle l’aria dal sistema. Questo flusso d’aria permette di dissipare il calore in modo efficace e silenzioso, senza bisogno di manutenzione o lubrificazione.

Come funziona il ZBOX PI430AJ con AirJet? Il ZBOX PI430AJ con AirJet è un Mini PC di dimensioni ridottissime, che sta sul palmo della mano. Questo PC usa due AirJet Mini per raffreddare il chipset, che è un Intel Core i3-N300 della famiglia Alder Lake. Ha una CPU da 7W con otto core che funziona a 800 MHz. Il PC fa parte della serie “bare bone” di Zotac, che include la CPU, 8 GB di memoria LPDDR5, uno slot M.2 e diverse porte USB e display. Ma, come per altri kit fai-da-te, bisogna aggiungere lo storage. Il PC è stato mostrato in dettaglio al Computex negli scorsi giorni e ha un prezzo di 499 dollari.

The Verge ha confrontato l’esistenza di due Mini PC Zotac con e senza AirJet mentre eseguivano un test di stress con Furmark. Il PC senza AirJet raggiungeva appena 1fps, mentre il PC con AirJet arrivava a circa 10fps, quindi la differenza è notevole. Non stiamo parlando di raffreddare un Core i9 qui a breve ma, per i dispositivi piccoli, l’impatto dell’AirJet sembra significativo. Quali sono i vantaggi del raffreddamento a stato solido? Il raffreddamento a stato solido offre diversi vantaggi rispetto al raffreddamento tradizionale con ventole o liquidi. Per esempio:

Riduce il rumore: le ventole sono una delle principali fonti di rumore nei sistemi informatici. Il raffreddamento a stato solido elimina questo problema e offre un funzionamento silenzioso.

Aumenta l’affidabilità: le parti meccaniche sono soggette a usura e guasti col passare del tempo. Il raffreddamento a stato solido però non ha parti in movimento e quindi non richiede manutenzione o sostituzione. Riduce lo spazio: le ventole occupano spazio fisico nei sistemi e richiedono una buona circolazione dell’aria. Il raffreddamento a stato solido occupa meno spazio e può essere integrato in dispositivi giocoforza compatti e portatili.

Migliora le prestazioni: le ventole possono creare turbolenze e interferenze nell’aria che influenzano negativamente il flusso termico. Il raffreddamento a stato solido crea un flusso d’aria più uniforme e stabile che migliora la dissipazione del calore e quindi le prestazioni del sistema.