Xiaomi e Disney celebrano il 100° anniversario di Topolino con un power bank in edizione limitata

Xiaomi, in collaborazione con Disney, ha svelato il power bank integrato con cavo da 10.000 mAh Disney 100th Anniversary Limited Edition, come parte della celebrazione del 100° anniversario della Disney. Questo power bank, disponibile in preordine sullo store online di Xiaomi, rende omaggio all’amato personaggio, Topolino.

La società ha anche lanciato Civi 3 Special Edition ispirato a Topolino in Cina. Il power bank si distingue per il suo design nero e rosso che ricorda l’iconico Topolino, catturando l’essenza giocosa del personaggio dei cartoni animati. Offre anche alcune caratteristiche uniche che lo rendono una soluzione di ricarica comoda e pratica. Una delle caratteristiche più notevoli del Power Bank Xiaomi 10.000mAh Pocket Edition è il cavo di ricarica rapida bidirezionale Type-C da 22,5 W integrato.

Questo elimina la necessità di portare con sé un cavo aggiuntivo, offrendo una ricarica senza problemi in movimento, in particolare per gli utenti di dispositivi Android tradizionali. Il power bank ha una capacità di 10000 mAh, che gli consente di caricare vari dispositivi più volte. Ad esempio, può caricare Xiaomi 13 1,7 volte, Redmi K60 Pro 1,4 volte, iPhone 14 due volte e Switch 1,1 volte. Con la sua ampia capacità della batteria, può durare facilmente per un’intera giornata di utilizzo tipico dello smartphone e di altri dispositivi.

Vale la pena notare che il power bank supporta una potenza di ricarica massima di 20 W per iPhone. Tuttavia, per collegare il power bank agli iPhone, è necessario un cavo dati da C a L a causa della porta Lightning utilizzata dagli iPhone.

Il Power Bank Xiaomi 10000mAh Pocket Edition presenta un cavo di alimentazione di tipo C, un’interfaccia di tipo C e una porta USB-A. Ogni porta supporta una potenza di uscita massima di 22,5 W, consentendo la ricarica simultanea di un massimo di tre dispositivi. Ciò offre flessibilità agli utenti che devono caricare più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il power bank include una modalità di scarica a bassa corrente, che può essere attivata facendo doppio clic sul pulsante di controllo dell’alimentazione. Questa modalità è particolarmente utile per rianimare piccoli dispositivi con livelli di batteria bassi.

In termini di sicurezza, il Power Bank Xiaomi 10000mAh Pocket Edition incorpora molteplici funzioni di protezione, tra cui protezioni contro cortocircuiti, sovratensione, sovracorrente, sovraccarico e scaricamento eccessivo. Gli utenti possono fare affidamento su questo power bank per un’alimentazione portatile sicura e affidabile. Il power bank Topolino in edizione speciale di Xiaomi ha un prezzo di 199 yuan (circa 25 euro) ed è disponibile in preordine sullo store online di Xiaomi. Si tratta di un prodotto in edizione limitata che celebra il centenario del personaggio più amato della Disney. Gli appassionati di Topolino non vorranno perdere questa occasione per aggiungere questo power bank alla loro collezione.