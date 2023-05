Ugee alla carica con le tavolette grafiche M708 ed S640

Dopo la Ugee U1200, la tavoletta grafica che fa anche da secondo monitor, il brand cinese Ugee ha promozionato anche altri due interessanti prodotti, le più tradizionali tavolette grafiche Ugee M708 e Ugee S640, destinate sia agli artisti della grafica che a coloro che si avvicinano per la prima volta all’uso di una tavoletta grafica.

Utile anche per firmare i documenti PDF che spesso ci vengono richiesti, la tavoletta grafica M708 (359x210x8 mm per 685 grammi) può servire anche per prendere appunti con Google Keep o per collaborare con compagni di corso e insegnanti mediante la lavagna condivisa della piattaforma Google Jamboard. Come tavoletta grafica mette a disposizione un’area di lavoro di 10×6 pollici su cui si può interagire con la penna (senza pile) P01, che supporta 8.192 livelli di pressione e supporta l’inclinazione, per l’ombreggiatura, di più o meno 60°.

Da notare che la penna ha due pulsanti sul basso: in modalità Windows Ink possono servire per usare la gomma o attivare una modalità di precisione, mentre in modalità mouse possono fungere da tasto destro e sinistro del mouse. Dal software Ugee Tablet è possibile settare anche la sensibilità alla pressione del pennino.

La tavoletta grafica M708 ha un LED che è lampeggia quando la penna è nei pressi dell’area di lavoro ma non la tocca e che è acceso in pianta stabile quando la penna opera nell’area di lavoro. Su di essa ci sono 8 tasti rapidi, che possono richiamare alcuni comandi di Photoshop o di altri programmi di grafica. Va detto che, sempre via software, è possibile impostare anche altri funzionamenti per questi tasti, come aprire un’applicazione in particolare o il richiamare particolari scorciatoie da tastiera.

Facile da configurare (basta scaricare il software dal sito del brand e poi collegare il cavo), questa tavoletta grafica priva di fronzoli ma molto reattiva può essere acquistata su Amazon al prezzo di 62.99 euro, con la possibilità di usare nel carrello un coupon che la sconta di 10 euro.

Ugee S640 è invece una tavoletta grafica più piccola (6,3 x 4 pollici come area di lavoro, con 5.080 Linee per pollice), anche se similare (ha però 10 pulsanti adatti ai programmi di grafica ma personalizzabili), che può essere collegata al computer via cavo o, per i modelli wireless, pure via dongle USB (ovviamente mettendo in conto una certa latenza). La pennina compresa ha ancora due tasti programmabili e non necessita di ricarica in quanto sprovvista di batteria ma ha un dettaglio in più rispetto all’altra tavoletta grafica: ha le punte sostituibili e in tal modo si può intervenire sullo spessore del tratto.

La sostituzione delle punte (in confezione ve ne sono diverse da provare) avviene mediante un anello metallico che va a chiudersi sulla punta, consentendone l’estrazione dal corpo della penna. Attenzione: le punte sono in plastica, molto piccole e possono essere facilmente perse. Il prezzo di questa tavoletta, su Amazon, è di 27,99 euro, con uno sconto del 22% sul prezzo abituale, pari a 36 euro.