Twitter: nuove etichette account verificati, ipotesi riassegnazione handle inattivi

Come spesso accade, Twitter sotto la gestione di Elon Musk è continuamente sulla cresta dell’onda quando si tratta di polemiche, come quelle appena sorte per le nuove etichette di verifica e per la lotta di Musk contro i media tradizionali.

Di recente, Twitter ha etichettato NPR, PBS e Canadian Broadcasting Corp come media controllati o influenzati dal governo, il che ha indignato i media in questione che l’un dopo l’altro da metà Aprile hanno smesso di twittare. Musk ha poi fatto ritirare l’etichettatura contestata ma il tutto non è servito a far tornare sui propri passi le emittenti in questione che hanno continuato a tacere. A questo punto Musk si è chiesto se avrebbe dovuto riassegnare l’handle di NPR a un’altra persona od organizzazione.

Come noto, i termini di servizio di Twitter specificano che in caso di inattività prolungata (deve esserci un accesso almeno ogni 30 giorni e non si fa riferimento ai tweet) potrebbe esservi la rimozione permanente. Musk non ha rivelato se intenda cambiare la definizione di inattività in auge presso Twitter, ma ha dichiarato alla stampa che è politica del social quella di riciclare gli handle dormienti.

Come noto Twitter ha introdotto da qualche tempo nuove etichette che recitano: “Questo account è verificato perché sono iscritti a Twitter Blue e hanno verificato il loro numero“. Ciò ha indotto alcuni utenti a varare una campagna di boicottaggio contro gli ha pagato per Twitter Blue, bloccandone gli account. Alcuni VIP, poi, hanno dichiarato che non avrebbero mai pagato per ottenere una spunta che, ormai, non certifica nulla.

Musk ha quindi preso a regalare di tasca propria la spunta blu a molti personaggi importanti, scelti in modo molto discrezionale. Ciò però, secondo alcuni giuristi, ha sollevato il pericolo che qualcuno facesse causa a Twitter perché l’assegnare una spunta blu contro la volontà dei diretti interessati poteva indicare sponsorizzazione o approvazione. Musk deve aver tenuto conto di quest’eventualità perché ha nuovamente cambiato l’etichetta per gli account verificati che, ora, recita semplicemente: “Questo è un account verificato“.