TV TCL T6G 4K QLED lanciata in India: scopri i dettagli

TCL, il noto marchio cinese di elettronica di consumo, ha lanciato in India la sua nuova TV 4K QLED, la T6G. Si tratta di una smart TV di fascia media che offre una qualità dell’immagine elevata, un design elegante e diverse funzionalità smart.

La TV TCL T6G 4K QLED è disponibile in tre dimensioni: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Tutte le varianti hanno una risoluzione di 3840 x 2160 pixel e supportano il formato HDR10+. La tecnologia QLED garantisce una maggiore fedeltà dei colori, una luminosità ottimale e un contrasto dinamico. La TV ha anche una modalità game che riduce il tempo di risposta e migliora la fluidità delle immagini. La TV TCL T6G 4K QLED ha un design sottile e minimalista, con una cornice metallica e uno stand centrale.

La TV ha anche un sistema audio integrato composto da due altoparlanti da 9,5 W ciascuno, che supportano il Dolby Audio e il DTS-HD. La TV ha anche una porta HDMI ARC che permette di collegare una soundbar o un sistema home theater. La TV TCL T6G 4K QLED è una smart TV basata sul sistema operativo Android TV 11, che offre l’accesso a migliaia di app e servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar e YouTube.

La TV supporta anche il Google Assistant e il Chromecast integrati, che permettono di controllare la TV con la voce o di trasmettere contenuti dallo smartphone alla TV.

La TV ha anche una funzione hands-free voice control, che permette di attivare il Google Assistant senza usare il telecomando. La TV TCL T6G 4K QLED è già disponibile sul sito ufficiale di TCL India e su Amazon.in, al prezzo di 36.999 rupie (circa 416 euro) per la variante da 43 pollici, di 45.999 rupie (circa 518 euro) per la variante da 50 pollici e di 52.999 rupie (circa 597 euro) per la variante da 55 pollici. Si tratta di una TV che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si pone come una valida alternativa alle altre TV 4K QLED presenti sul mercato indiano.