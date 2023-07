TP-Link Archer Air R5 e E5: router e extender con design innovativo e prestazioni elevate

TP-Link, uno dei principali produttori di dispositivi di rete, ha presentato due nuovi prodotti della serie Archer Air: il router Archer Air R5 e l’extender Archer Air E5. Si tratta di soluzioni pensate per offrire una connessione wireless veloce, stabile e sicura, con un design moderno e originale che si adatta a qualsiasi ambiente.

Il router Archer Air R5 è dotato di una tecnologia Wi-Fi 6 avanzata che garantisce una velocità di trasmissione fino a 4,8 Gbps sulla banda da 5 GHz e fino a 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. Inoltre, supporta la funzione OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) che permette di gestire fino a 256 dispositivi connessi contemporaneamente, riducendo le interferenze e migliorando l’efficienza della rete. Il router è anche compatibile con il protocollo WPA3, che offre una maggiore protezione dei dati rispetto al precedente WPA2.

L’extender Archer Air E5 è invece un dispositivo che amplifica il segnale Wi-Fi del router esistente, creando una rete mesh unificata che copre tutta la casa. L’extender supporta la tecnologia OneMesh di TP-Link, che consente di gestire tutti i dispositivi della rete da un’unica app o interfaccia web.

L’extender ha anche la funzione Smart Roaming, che fa sì che i dispositivi connessi passino automaticamente al punto di accesso più vicino e con il segnale più forte, senza interruzioni. Il design dei due prodotti è uno dei loro punti di forza. Entrambi hanno una forma circolare e compatta, con una superficie bianca lucida e una striscia LED colorata che cambia colore a seconda dello stato della connessione. Il router ha anche una base magnetica che permette di posizionarlo in verticale o in orizzontale, a seconda delle preferenze.

Il design minimale ed elegante dei due dispositivi li rende adatti a qualsiasi stile di arredamento, sia classico che moderno. I due prodotti sono già disponibili sul mercato italiano a un prezzo consigliato di 149,99 euro per il router Archer Air R5 e di 79,99 euro per l’extender Archer Air E5. Si tratta di soluzioni ideali per chi cerca una connessione Wi-Fi veloce e affidabile, senza rinunciare all’estetica e alla praticità.