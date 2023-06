Technics EAH-AZ40M2: gli auricolari true wireless con ANC e audio Hi-Res

Technics, il marchio di Panasonic dedicato agli audiofili, ha presentato i nuovi EAH-AZ40M2, gli auricolari true wireless che completano la gamma di nuova generazione, insieme ai modelli EAH-AZ80 e AZ60M2.

Si tratta degli auricolari più economici dei tre, ma che promettono comunque una qualità audio eccellente, grazie alla tecnologia per la connettività Bluetooth con LDAC e alla camera di controllo acustico che ottimizza il flusso d’aria e il suono. Inoltre, i nuovi EAH-AZ40M2 sono dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), che si adatta alle diverse situazioni e permette di isolarsi dai rumori esterni o di ascoltare le voci circostanti.

I nuovi EAH-AZ40M2 si distinguono dagli altri modelli per essere più compatti e leggeri, con un driver da 6 mm e una batteria che garantisce fino a 7 ore di autonomia con l’ANC disattivato e fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Non hanno però il sensore di prossimità, che interrompe la riproduzione quando si toglie un auricolare dall’orecchio, né la ricarica wireless della custodia. Hanno però il grado di protezione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua e il supporto ad Alexa integrata, per controllare gli auricolari con la voce.

I nuovi EAH-AZ40M2 hanno anche due microfoni MEMS per auricolare, che catturano la voce durante le chiamate e la isolano dai rumori ambientali, garantendo una conversazione chiara e fluida. Inoltre, supportano fino a tre dispositivi Bluetooth connessi contemporaneamente, per passare facilmente da uno all’altro. Gli auricolari si possono anche personalizzare tramite l’app Technics Audio Connect, che permette di regolare l’equalizzatore, il livello dell’ANC e altre impostazioni.

I nuovi EAH-AZ40M2 sono disponibili in tre colori: nero, argento e oro rosa. Il prezzo suggerito al pubblico è di 149,99 euro, inferiore rispetto ai 199,99 euro degli EAH-AZ60M2 e ai 299,99 euro degli EAH-AZ80. Si tratta quindi di una proposta interessante per chi cerca degli auricolari true wireless di qualità, con una buona autonomia, una cancellazione attiva del rumore efficace e un audio in alta risoluzione.