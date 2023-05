TCL: disponibili anche in Italia le smart TV C645 con QLED 4K

Dopo averli esibiti al Milano Design Week 2023, il brand cinese TCL ha annunciato la disponibilità sul mercato, anche in Italia, delle televisioni smart della serie entry level C645 secondo un listino ben proporzionato modello per modello.

In attesa di conoscere il prezzo per il modello da 85 pollici, si pagheranno 499,90 euro per il 43″, mentre con 100 euro in più si otterrà il modello da 50 pollici. Per 699,90 euro si otterrà quello da 55″, ma ne serviranno 799,90 per quello da 65″ laddove, invece, si toccherà quota 1.199.90 euro per l’iterazione da 75″. Al di là della diagonale, da 43, 50, 55, 65, 75, 85”, la serie TCL C645 impiega pannelli LCD QLED con LED allineati verticalmente, profondità colore a 10-bit e una risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel).

Nei vari modelli di TV TCL C645 sono supportati i metadati dinamici HDR nei formati HDR10/ HDR10+ / HLG / Dolby Vision. Grazie alla tecnologia Quantum Dots non è chiaro a quanto sia coperto lo spazio colore REC2020, ma quello DCI-P3 è coperto al 93%: per la retroilluminazione non c’è il local dimming, cioè le zone locali di controllo, il che è un problema per gli LCD che non hanno diodi autoemissivi. Al posto di quella tecnologia la retroilluminazione qui punta sul Full LED, chiamato Direct LED che, comunque, ha un buon impatto sulla luminosità del pannello.

Se, infatti, per i modelli da 43 a 50 pollici son attesi valori inferiori, per quelli da 55 pollici in su si ha una luminosità di 450 nits in HDR. Sul piano del gaming la serie C645 sconta i solo 60 Hz di refresh rate ma, grazie all’algoritmo Game Accelerator 120Hz, riducendo la risoluzione al FullHD si riesce a far salire la cadenza sino ai 120 Hz e, in più, c’è il VRR (AMD FreeSync compreso). Proseguendo nel novero delle concessioni al gaming, le tre porte HDMI 2.1 con HDPC 2.3 (la prima anche con eARC) hanno il supporto all’ALLM (che auto abbassa la latenza quando si gioca) e, via telecomando, è possibile richiamare l’hub Game Bar che, tra le altre cose, permette financo di giocare, sempre con la palla al piede dei 60 Hz, in HDR Dolby Vision.

Lato audio, le TV della serie TCL C645 ha altoparlanti in configurazione 2.0 con supporto al DTS / DTS-HD e al Dolby Atmos (TrueHD compreso): il sistema operativo è Google TV, con accesso a vari streaming, l’integrazione di Chromecast e Assistant, e il supporto ad Alexa.