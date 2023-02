TCL annuncia le nuove smart TV della serie economica S

Ascolta questo articolo

TCL è un noto brand cinese che, pur essendosi espanso nel segmento degli smartphone, offre il meglio di sé, da sempre, nel settore degli apparecchi TV, al giorno d’oggi tutti smartizzati. Proprio in questa categoria tale marchio ha annunciato una nuova tripletta di smart tv TCL serie S, tutti acquistabili in India, nei negozi fisici e online (Amazon o Flipkart) per un prezzo inferiore alle 220 rupie.

Le tv intelligenti TCL S annunciate sono rappresentate dalle sigle TCL S5400, TCL S5400A e TCL S5403A: sono tutte accomunate da un design minimale, con cornici praticamente assenti su 3 lati, e due piedini biforcuti alle estremità per tenere la Tv in verticale e ben salda. La zona inferiore comprende, su tutti e tre i modelli, una soundbar da 24 watt, con predisposizione a supportare lo standard Dolby Audio in modo da erogare una sonorità immersiva e surround. Sempre in tema di audio, il costruttore ha predisposto diverse modalità o preset, tra cui Musica, Film, Standard, Voce, Gioco, Sport, e Dinamico.

Ogni smart tv della serie S appena presentate da TCL ha inoltre un display da 32 pollici di diagonale, capace di rappresentare 1,07 miliardi di colori: volta a migliorare la qualità delle immagini c’è una tecnologia di micro-oscuramento che, analizzati i contenuti, attraverso 2.304 aree di controllo regola l’oscurità e l’illuminazione delle immagini. In più, è presente il supporto all’alta gamma dinamica HDR in veste di HDR 10.

Passando ai singoli modelli, TCL S5400 ha una risoluzione FullHD: integra Chromecast per il mirroring da smartphone e PC e adotta un chipset quadcore con 1.5 GB di RAM e 16 GB di storage. Il sistema operativo è Google TV, con Google Kids che filtra in contenuti in base ai profili dei bambini, e Google Watchlist che permette di aggiungere i contenuti piaciuti a una libreria dedicata. I modelli S5400A e l’S5403A promettono un’esperienza visiva coinvolgente con immagini nitide e vivide grazie a pannelli A+ con risoluzione HD Ready. A livello hardware elaborativo, assieme alla GPU G31MP2, c’è sempre un chipset quadcore, ma la RAM e lo storage sono rispettivamente da 1 e 8 GB. Anche in questi modelli non manca l’integrazione di Chromecast.

In tema di porte, il terzetto ha una porta USB 2.0 e due HDMI, mentre, come connettività, sono sempre disponibili il Wi-Fi e il Bluetooth 5.0. In tema di prezzi, il modello TCL S5400 costa 15.990 rupie (179 euro), laddove i modelli TCL S5400A e l’S5403A sono prezzati rispettivamente a 13.490 e 13.990 rupie (151 e 157 euro).