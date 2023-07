Sony HT-AX7: il home theater che entra nello zaino e ti fa sentire al cinema

Se siete appassionati di cinema e musica, ma non avete lo spazio o il budget per installare un sistema audio potente e immersivo nella vostra casa, forse vi interesserà la novità appena presentata da Sony.

Si tratta dell’HT-AX7, un innovativo home theater portatile che promette di trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinematografica, senza bisogno di cavi o prese di corrente. L’HT-AX7 è composto da tre parti: una base che funge da subwoofer e due altoparlanti che possono essere staccati e posizionati dove si preferisce. Questi ultimi comunicano con la base tramite radiofrequenza e possono essere usati come diffusori posteriori, creando un effetto surround.

La base, invece, ha una batteria integrata che garantisce fino a 30 ore di riproduzione in modalità Bluetooth. Il dispositivo può essere collegato a smartphone, tablet o notebook tramite Bluetooth, oppure a una fonte audio tramite il jack da 3,5 mm. L’HT-AX7 supporta anche il codec aptX HD, che offre una qualità sonora superiore alla media.

Il prodotto non è in grado di offrire un sistema a 5.1 canali, ma può comunque fornire un’esperienza sonora avvolgente e potente. L’HT-AX7 ha un design elegante e minimalista, con una finitura nera opaca e dei dettagli argentati. Il prodotto è anche abbastanza compatto e leggero: la base pesa 1,8 kg e misura 22 x 10 x 10 cm, mentre gli altoparlanti pesano 0,6 kg ciascuno e misurano 9 x 9 x 9 cm. Il tutto entra facilmente in uno zaino o in una borsa.

Come da aspettarsi, Sony HT-AX7 si collega all’app Sony Home Entertainment Connect, che aiuta l’utente a impostare e controllare tutto il sistema. In questo modo si può modificare il volume dal proprio cellulare. Il home theater portatile di Sony è già disponibile in Giappone al prezzo di 499 dollari, circa 458 euro in conversione diretta secondo l’attuale tasso di cambio. Non si sa ancora se il prodotto arriverà anche in altri mercati, ma potrebbe essere una buona opzione per chi cerca un sistema audio versatile e pratico, da usare sia in casa che all’aperto.