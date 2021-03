Sonos Roam: in arrivo lo speker smart portable ed economico

Apprezzata da ormai un ventennio grazie alle sue soluzioni per l’audio domestico, con altoparlanti e componenti hi-fi, la californiana Sonos ha presentato un nuovo speaker smart entry level, il Sono Roam che, listato (dal 20 Aprile, nelle nuance Lunar White e Shadow Black) a 179 euro, si pone come suo nuovo apripista, scalzando dal ruolo il precedente Sonos One SL.

Abilitato al Bluetooth 5.0, ma decisamente portable, essendo lungo una ventina di 20 cm e pesante meno di 500 grammi, lo speaker Sonor Roam è molto più adatto del modello Move all’outdoor, mettendo in campo l’impermeabilità IP67 contro gli agenti atmosferici, e una protezione in silicone sui pulsanti a rilievo e sulle estremità: queste ultime, di forma triangolare, permettono al dispositivo di esser posto in verticale, per occupare poco spazio o mentre viene ricaricato sull’apposita basetta wireless Qi (da comprare a parte, per 49 euro) ma, grazie ai piedini su lato lungo, può anche essere sdraiato per adeguarsi alle asperità di un prato.

In ogni caso, l’audio, emanato attraverso la griglia dal tweeter e dal woofer beneficiati ciascuno da un proprio amplificatore, risulta sempre ben equalizzato, grazie alla tecnologia TruePlay, che usa i microfoni interni per calibrare l’emissione secondo l’ambiente in cui il Roam si trova, gli ostacoli vicini, e l’assetto (verticale od orizzontale) dello stesso.

Decisamente smart, il piccolo speaker Sonos Roam passa automaticamente dal Wi-Fi, usato quando è in casa in collaborazione con i più famosi servizi di streaming, allo smartphone via modalità Bluetooth quando si è fuori, per non interrompere la riproduzione: sempre grazie al Bluetooth ed al Wi-Fi può essere accomunato ad altri speaker del sistema Sonos (o a uno solo, per la riproduzione stereo surround), consentendo di beneficiare della funzionalità Sound Swap che, tenuto premuto il tasto di pausa-riproduzione, “spara” l’audio al dispositivo Sonos più vicino, in ottica multi-room, utile ad esempio quando si entra in casa dal cortile nel quale è collocato il Roam.

In termini di controllo, lo speaker Sonos Roam, compatibile anche con i device Apple grazie ad AirPlay 2, può essere gestito, oltre che dai pulsanti a rilievo, tramite l’app Sonos R2, e con i comandi vocali verso Assistant e Alexa: una volta caricato in wireless Qi o tramite la porta microUSB Type-C, garantisce 10 giorni di stand-by, o 10 ore di funzionamento continuo.