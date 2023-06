Sol Reader, gli occhiali che ti permettono di leggere gli ebook

Leggere gli ebook è una pratica sempre più diffusa, grazie alla comodità e alla varietà di titoli disponibili. Tuttavia, alcuni lettori preferiscono ancora il formato cartaceo, per il piacere di sfogliare le pagine, per la qualità della stampa e per il minor affaticamento degli occhi.

Per conciliare le esigenze di entrambe le tipologie di lettori, un team di designer ha ideato Sol Reader, un paio di occhiali che ti permettono di leggere gli ebook in modo innovativo e naturale. Sol Reader è un progetto ancora in fase di prototipazione, ma ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di lettura. Si tratta di un paio di occhiali dotati di una tecnologia chiamata “retinal projection”, che proietta le immagini degli ebook direttamente sulla retina dell’utente, creando l’illusione di leggere su una superficie reale.

Gli occhiali sono in grado di riconoscere i movimenti degli occhi e delle mani dell’utente, permettendogli di interagire con i contenuti in modo intuitivo. Per esempio, per cambiare pagina basta sfiorare il bordo degli occhiali, mentre per regolare la luminosità o il contrasto basta ruotare la montatura.

Sol Reader è anche dotato di una memoria interna che può contenere fino a 1.000 ebook, e di una batteria ricaricabile che garantisce un’autonomia di 10 ore. Inoltre, gli occhiali possono connettersi al Wi-Fi e accedere a una libreria online con milioni di titoli da scaricare. Il team di designer ha dichiarato che Sol Reader è pensato per offrire agli utenti un’esperienza di lettura immersiva e confortevole, senza rinunciare alla praticità e alla portabilità degli ebook.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e non ha una data di lancio ufficiale, ma il team spera di poterlo rendere disponibile al pubblico entro il 2024.Sol Reader è uno degli esempi di come la tecnologia possa arricchire e innovare la lettura, rendendola più accessibile e personalizzabile.