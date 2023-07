Samsung QLED Q80C 98": un TV da sogno per cinema, serie TV e gaming

Samsung ha annunciato l’arrivo in Italia del suo TV LCD QLED più grande del mercato: il QLED Q80C da 98 pollici. Si tratta di un modello di fascia alta che fa parte della serie 2023 presentata a febbraio a Francoforte, caratterizzata da una tecnologia LCD QLED con LED “tradizionali” e nanocristalli Quantum Dot. Il QLED Q80C da 98 pollici offre una qualità d’immagine eccezionale, con una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e un volume colore al 100%, che garantisce il maggior numero di sfumature possibili.

Inoltre, dispone di un processore Neural Quantum 4K, che sfrutta la tecnologia AI Upscaling per adattare le immagini di qualità inferiore alla risoluzione 4K, potenziando nitidezza e profondità dei contenuti. La tecnologia Quantum HDR+ permette di incrementare i dettagli nelle scene più scure e più luminose, creando un contrasto elevato. Il TV Samsung QLED Q80C da 98 pollici ha anche una funzione che regola la luminosità e il tono dello schermo in base all’ora del giorno e alla luce ambientale, riducendo l’affaticamento visivo.

Si tratta della modalità EyeComfort, che consiste in un sensore integrato che rileva le condizioni di luce e adatta il livello di luce blu e la temperatura del colore. Di sera, la modalità EyeComfort attiva una riduzione del livello di luce blu, per immagini più calde e meno stancanti per la vista. Il TV Samsung QLED Q80C da 98 pollici non è solo un prodotto per gli amanti del cinema e delle serie TV, ma anche per i gamers.

Infatti, integra Samsung Gaming Hub, un’app basata su cloud che offre una vasta gamma di giochi, tra cui i più famosi come Fortnite, Forza e Minecraft Legends. Il TV supporta anche la tecnologia FreeSync Premium Pro, che assicura una bassa latenza e una fluidità di gioco senza interruzioni o sfarfallamenti. Per completare l’esperienza audiovisiva, il QLED Q80C da 98 pollici è dotato di Dolby Atmos, OTS Lite e Q-Symphony, che creano un suono avvolgente e sincronizzato tra gli altoparlanti del TV e della soundbar. Il TV Samsung QLED Q80C da 98 pollici ha un design elegante e minimalista, con una cornice sottile e un supporto centrale.

Il TV è dotato di una Slim One Connect box, una scatola esterna che contiene tutte le porte e i cavi necessari per la connessione dei dispositivi. La Slim One Connect box si collega al TV tramite un unico cavo ottico invisibile, che garantisce un aspetto ordinato e pulito. Il TV ha quattro porte HDMI, tre porte USB, una porta Ethernet, una porta RF, una porta RS232C e uno slot CI. Il TV supporta anche la connessione wireless tramite Wi-Fi e Bluetooth. Il telecomando in dotazione è il Samsung Smart Remote, che permette di controllare il TV tramite comandi vocali o gestuali. Il TV Samsung QLED Q80C da 98 pollici è disponibile da oggi in preordine al prezzo di 7.499 euro.

Chi lo acquisterà entro il 30 luglio potrà approfittare di una promozione speciale: riceverà in regalo una soundbar Samsung Q930C, del valore di 999 euro. La soundbar Samsung Q930C è un modello premium che offre un suono surround a 7.1.2 canali, con altoparlanti posteriori wireless e subwoofer integrato. La soundbar supporta anche il Dolby Atmos, il DTS:X e l’Adaptive Sound+, che adatta il suono al tipo di contenuto e all’ambiente. Per ottenere la soundbar in regalo, bisogna seguire le indicazioni menzionate da Samsung sul suo sito ufficiale entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto.