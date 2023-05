Samsung presenta tre PC desktop tra cui un clone dell’iMac

Samsung è un brand noto per i suoi smartphone, le smart tv, e i notebook (anche 2-in-1). Tuttavia non molti sanno che il celebre marchio di Seoul sino al 2016 era attivo anche nel ramo dei computer desktop. Proprio in questo settore l’azienda del CEO DJ Koh ha annunciato una serie di tre nuovi prodotti molto interessanti, ovviamente animati da Windows, che giungono sul mercato aprendosi la strada alle novità che Qualcomm introdurrà nel 2024, quando il chipmaker presenterà i SoC Oryon pronti a sfidare gli Apple Silicon della prestigiosa e performante serie M.

Il primo PC presentato è l’alternativa Windows all’iMac: il prodotto, noto come DM530AFA-LC71W, è facilmente aggiornabile visto che dietro ha uno sportellino che rende facile sostituire la RAM LPDDR5. Davanti campeggia uno schermo da 23,8 pollici in formato 16:9 con risoluzione Full HD a 1080p e trattamento antiriflesso per attenuare i riverberi della luce.

Il computer, dalla colorazione bianca adotta chipset Intel Raptor Lake, sino al modello Core i7-1360P con 12 core, 16 threads, 5 GHz di clock massimo e con 28 W di TDP: a sostenerlo ci sono 16 GB di RAM, come detto facilmente accessibile, e uno storage SSD NVMe da 512 GB affiancato da uno slot libero per un’unità da 2.5 pollici. Lato videochiamate, ci sono due speaker da 5W per l’audio stereo e una webcam pop-up con risoluzione a 720p. Le porte si sostanziano in una Gigabit Ethernet, due HDMI (uscita e ingresso), un lettore di microSD, una USB Type-C e un poker di USB Type-A.

Si parte da 1.240.000 won, circa 847 euro per il modello i3 con tastiera e mouse wireless, mentre le opzioni con i5 e i7 costano rispettivamente 1.420.000 1.720.000 won (970 e 1.175 euro).

Non sono mancati i computer Tower, tra cui un modello Full Tower, in nero, e uno Slim Tower, in bianco e nero. Ambedue i modelli hanno schede grafica Nvidia per fornire quelle prestazioni elevate che sono necessarie nelle attività grafiche e nel gaming di fascia alta: il modello più grande ha uno sportellino laterale a scatto che può essere facilmente aperto con una sola mano per pulire l’interno o aggiornare GPU, RAM ed SSD. Come prezzi, il modello Full Tower costa 1,16 milioni di won sudcoreani, pari a pressappoco 862 euro, mentre il modello Slim viene 760.000 won, pari a circa 519 euro.

Non mancano diverse soluzioni software di corredo. Second Screen permette di usare un tablet Galaxy come secondo schermo, mentre Multi Control consente di usare il mouse e la tastiera di un PC per controllare smartphone e tablet Galaxy, e Quick Share agevola la condivisione dei file tra i dispositivi Galaxy.